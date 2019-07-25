Диетолог объяснила, как не поправиться в отпуске

В отпуске не стоит кардинально менять режим питания, посоветовала диетолог / Фото: zdorovie.com

Диетолог Светлана Фус объяснила, что для предотвращения набора лишнего веса в отпуске нужно придерживаться того же режима питания, который был дома.

Нельзя делать длительных перерывов между основными приемами пищи — есть нужно через 3-4 часа, не позже, написала эксперт в Instagram.

Фус также посоветовала не есть между основными приемами пищи, а пить воду.

"Старайтесь соблюдать режим питания, даже если вы встаете на отдыхе позже, чем обычно дома… Конечно же, пейте воду. Не соки, коктейли или что-то другое, а лучше воду. Потому что все, что не вода — еда", — подчеркнула диетолог.Читайте такжеПравильное питание для здоровья и похудения: меню на неделю

Ранее Светлана Фус написала, что оптимально завтракать в 7-9 часов утра. Диетолог подчеркивала, что завтрак нельзя пропускать и поесть нужно так, чтобы ощущение сытости поддерживалось 3-4 часа.