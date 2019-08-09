"Черная Луна и полный пипец": астролог предсказал судьбу новой Рады

Астролог предсказал судьбу новой Рады / ZN.UA

Астролог Влад Росс прогнозирует новоизбранной Верховной Раде "недолгую судьбу", если ее первое заседание все-таки состоится 29 августа.

Про его оценкам, в этом случае она проживет полтора-два года.

"Солнце в соединении с конфликтным сожженным Марсом, Луна без явных аспектов ущербная, Черная Луна в оппозиции к Солнцу, тауквадрат на Юпитер, короче полный пипец!!!" – пояснил Росс.

В комментариях пользователи просят астрологического эксперта предупредить об опасности президента Владимира Зеленского – но тот лишь грустно констатировал, что "уже всё решено".

Напомним, депутат от Слуги народа предложил провести первое заседание Рады 29 августа, его поддержали остальные представители партий.

Читайте такжеКто войдет в коалицию и кто будет премьером: астролог рассказал о результатах выборов в Раду"Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной Рады", – пообещал Дмитрий Разумков.

В Слуге народа уже рассказали, какие законы новая Рада рассмотрит в первую очередь. В частности, Руслан Стефанчук надеется, что нардепы поддержат закон об импичменте президента.

Ранее Разумков рассказал, кто от Слуги народа пойдет работать в Кабмин. По словам рулевого президентской политсилы Дмитрия Разумкова, об окончательной перспективе нового правительства говорить пока еще преждевременно.