Черное новолуние: эксперт предупредила о серьезной угрозе

В черное новолуние 30 августа есть серьезная угроза, предупредила астропсихолог / akspic.ru

Астропсихолог Валентина Виттрок сообщила, что во время черного новолуния велика вероятность поддаться соблазну и заняться не своим делом, поскольку оно престижное или модное, поэтому нужно помнить о своем предназначении и не предавать его.

Пришло время действовать, можно воплощать в жизнь планы, которое долгое время откладывались, и придется вернуть разные долги, рассказала эксперт в интервью Фактам.

По словам собеседницы, необходимо будет навести порядок и избавиться от всего лишнего.

"…Нужно будет также расчистить себе путь: разобрать "завалы", которые мешают идти дальше. Это могут быть незавершенные дела, завешенная ненужной одеждой гардеробная и даже просто мусор на рабочем столе…", - отметила она.

Виттрок подчеркнула, что в черное новолуние Луна не меняет цвет. "Слово "черная" говорит совсем о другом: поскольку в нынешнем августе не одно, как обычно, а два новолуния, одно, если можно так сказать, является лишним - тринадцатым по счету. Обычно в году их бывает двенадцать", - сказала астропсихолог.

Читайте такжеНибиру и конец света: астролог рассказал, когда случится апокалипсисЭксперт добавила, что у людей "сложные отношения" с цифрой 13, поэтому такое новолуние называют "черным".

"Периодичность черных новолуний - приблизительно один раз в три года. Последняя черная Луна была 30 октября 2016 года, следующая будет 30 апреля 2022 года", - заявила собеседница.

Астропсихолог предупредила, что в 2033 году будет два черных новолуния - в январе и в марте.

Напомним, черное новолуние началось 30 августа в 13:40 по Киеву. Ранее сообщалось, что 19 февраля в небе над Украиной наблюдали завораживающее астрономическое явление - Суперлуние.