Самые сложные дни месяца: астролог предупредил об опасностях 2-8 сентября

2 сентября 2019, 06:01

Начало месяца может быть очень опасным для детей, считает Влад Росс.

гороскоп
Астролог составил гороскоп на неделю

Астролог Влад Росс составил гороскоп на неделю 2-8 сентября. В комментарии Главреду он рассказал, с какими опасностями придется столкнуться, и как избежать беды.

"2-5 сентября будут наиболее сложными днями месяца, когда во всех делах и взаимоотношениях будет ощущаться напряжение. Меркурий соединится с Марсом, что сулит опасность конфликтов, споров, ДТП и несчастных случаев", - сказал Росс.

Астролог также предупредил, что в эти дни особенно внимательно нужно относиться к детям, не стоит отпускать их одних в школу.

Читайте такжеЗеленский не соврал: астролог назвал дату окончания войны на Донбассе"Нужно проявить осторожность, контролировать детей, потому что возможны опасные и непредвиденные ситуации, касающиеся взрывчатых веществ и огня. Марс – символ огня – может разбушеваться в это время, и дети будут наиболее уязвимы", - объяснил он.

По прогнозам Росса, 6-8 сентября продолжится напряженная ситуация, что будет связано с тау-квадратом Меркурия и Нептуна. В это время может происходить пересмотр ценностей на почве больших разочарований, конфликтов, событий, который заставят по-новому взглянуть на вещи.

"Вероятным будет жесткое противостояние в политике, может продолжится эпопея церковных войн. И события могут складываться не особенно благоприятно для ПЦУ. Мы, например, можем столкнуться с ярым нежеланием греческой, албанской и македонской церквей признавать ПЦУ", - отметил эксперт.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака. Он назвал четыре знака Зодиака, которые станут главными счастливчиками месяца.

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