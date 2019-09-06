Астролог назвал суперсилу и слабость людей под знаком Дева

6 сентября 2019, 06:37

Самое большое количество миллиардеров родилось под знаком Девы.

дева

Астролог Влад Росс рассказал о сильных и слабых сторонах людей, которые родились под знаком Зодиака Дева.

По словам астролога, основная негативная черта Дев – мелочность, чрезмерная расчетливость.

"Девы страшно не любят переплачивать. Поговорку "скупой платит дважды" придумали про представителей этого знака Зодиака. Девы корыстные, действуют по холодному расчету, очень недоверчивы и скупы. Порой они могут приврать, особенно любят объегорить кого-то на мелочи", - сказал Росс в комментарии Главреду.

Согласно гороскопу, Девам присущи манипулятивность, нетерпеливость, скептицизм.

Читайте такжеНеудачники сентября: названы знаки Зодиака, которых ждут неприятности"Это – самые отъявленные реалисты, их натуре чуждо даже наименьшее проявление романтики. Представители этого знака точно не получат удовольствия от чтения романов – для них предпочтительнее детективы. Также Девам присуща чрезмерная трезвость и холодность чувств, а также озабоченность всегда иметь "загашник", то есть всегда откладывать деньги на "черный день"", - объяснил эксперт.

Сильная черта Дев, по мнению Росса, невероятная работоспособность, развитое чувство долга, ответственность, любовь к труду.

"Я бы сравнил Дев с хорошей собакой, которая пытается выслужиться. У Дев никогда не исчезает тяга к знаниям. Представители именно этого знака становятся лучшими медиками или чертежниками. Девы стремятся к порядку, четкости и экономности. Они любят собирать коллекции чего-либо. Также, как никто другой, они обладают умением накапливать богатства – по сути, из ничего они способны сотворить многомиллионное состояние. Особенно им это удается, если их хобби становится делом их жизни и источником их заработка, то есть если они по жизни занимаются любимым делом", - заявил он.

Читайте такжеДуша-человек: составлен рейтинг самых добрых знаков ЗодиакаАстролог отметил, что самое большое количество миллиардеров родилось под знаком Девы. Кроме того, Девы способны наладить любой механизм работы так, что все будет работать четко и слаженно, как часики.

"Поэтому самые лучшие машины – японские, они никогда не ломаются. А Япония как раз под влиянием знака Девы", - резюмировал эксперт.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака. Он назвал четыре знака Зодиака, которые станут главными счастливчиками месяца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
знаки зодиака Влад Росс Дева
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:07
Обмен пленными: чем Украина заплатит за свободу узников Кремля
06:50
Треть человечества сгорит: пророк сделал шокирующее предсказание о Третьей мировой Видео
06:47
Будет обязательно: сенатор Джонсон прокомментировал военную помощь США Украине
06:37
Астролог назвал суперсилу и слабость людей под знаком Дева
06:15
Дурной запах, или Как Путин и его европейский адепт всё проиграли мнение
05:53
"Них**ово потекла": Собчак без трусов сверкнула голым телом
05:31
Что Нибиру натворила на Земле: 300-летний корабль НЛО в Антарктиде пролил свет Видео
05:02
Астролог разгромила суеверия насчет високосного года Видео
04:30
"Ключевой момент": доктор Комаровский объяснил, как сделать ребенка самостоятельным
04:01
Добиться оргазма: названы топ-5 способов получить потрясающий секс
03:22
Эксперт назвал два возможных финала новой холодной войны Видео
02:34
Выпадение волос и изменения в кишечнике: диетолог предостерегла об опасностях чая для похудения
01:52
Близнецы накормили наркотиками и устроили секс с юной школьницей
01:06
Земля уйдет на долги: эксперт рассказал о последствиях земельной реформы
00:26
Деньги на ветер: медики назвали самые бесполезные анализы Видео
05 сентября, четверг
23:57
Путин предупреждал Буша о терактах 11 сентября - экс-сотрудник ЦРУ
23:40
Режиссер-жених Собчак раскритиковал Квентина Тарантино
23:27
Есть два критерия: новый министр экономики прокомментировал ситуацию с рынком земли в Украине
23:07
"Скорее умру в канаве": Борис Джонсон бурно высказался о Британии и Brexit
22:11
В Сети появилось первое фото Алена Делона после инсульта
22:02
Масштабный пожар под Киевом: спасатели заверили, что бояться больше не стоит
21:42
Не NewsOne единым: Нацсовет по ТВ назначил внезапную проверку каналу
21:38
Путину – выигрыш вдвойне, Киеву – проблемы: Зеленского предупредили, чем грозит обмен Цемаха на Сенцова Видео
21:21
В СМИ утекли подробности закрытой встречи Зеленского с нардепами от Слуги народа
21:20
Натуральный обмен: таксист потребовал от женщины секса за поездку
21:09
Умер легендарный исполнитель песен Снег кружится и Вся жизнь впереди Видео
20:59
В Сирии погибли путинские "ихтамнеты": в России еще раз открестились
20:53
В Украине первого замгенпрокурора времен Януковича сняли с розыска
20:32
Мужчина решил засудить экс-жену, из-за которой подсел на анальный секс
20:31
Ученые ошарашили ответом, толстеют ли от пива или худеют
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 7 и 8 сериях сериала Видео
19:55
Сенцова на Цемаха: СМИ раскрыли подробности обмена между Украиной и РФ Видео
19:33
Вице-спикер Рады рассказал, почему регламент парламента нужно изменить
19:23
Уволить Кличко по закону: эксперт дал рецепт команде Зеленского Видео
19:11
"А Оля в курсе?": в Москве продают грязные трусы Бузовой
19:07
"Свобода заложников стоит шкуры путинского убийцы": социолог оценил выпуск Цемаха из СИЗО
19:03
Обмен пленными: суд отпустил еще одного шпиона ФСБ Видео
18:56
"Включен в списки": Цемаха готовят к обмену – источник Видео
18:46
Под Киевом пылает свалка: огонь охватил гектары
18:31
Российские ПВО в Крыму способны ударить по Киеву - разведка Минобороны
17:58
Обмен пленными: стало известно о судьбе арестованного в Украине "личного киллера Кадырова" Видео
17:48
Полиция нагрянула с обыском в Укрэнерго: названа причина
17:25
"Филиал ФСБ": под Апелляционным судом националисты зажгли файеры из-за дела Цемаха Фото Видео
17:00
Крепостная 2 сезон: сколько серий, и как смотреть сериал онлайн Видео
16:57
"Много вопросов": в Нидерландах оценили решение Украины об освобождении Цемаха Видео
16:41
Ворскла подписала контракт с воспитанником Барселоны
16:36
Избил и угрожал расстрелом: бывшего нардепа-"радикала" объявили в розыск
16:34
В Крыму затонул прогулочный катер: было много пассажиров
16:33
Ивлеева и Элджей официально женаты - фото с медового месяца
16:30
В НБУ сказали, когда появятся новые монеты номиналом 5 гривен
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять