Астролог назвал суперсилу и слабость людей под знаком Дева

Астролог Влад Росс рассказал о сильных и слабых сторонах людей, которые родились под знаком Зодиака Дева.

По словам астролога, основная негативная черта Дев – мелочность, чрезмерная расчетливость.

"Девы страшно не любят переплачивать. Поговорку "скупой платит дважды" придумали про представителей этого знака Зодиака. Девы корыстные, действуют по холодному расчету, очень недоверчивы и скупы. Порой они могут приврать, особенно любят объегорить кого-то на мелочи", - сказал Росс в комментарии Главреду.

Согласно гороскопу, Девам присущи манипулятивность, нетерпеливость, скептицизм.

Читайте такжеНеудачники сентября: названы знаки Зодиака, которых ждут неприятности"Это – самые отъявленные реалисты, их натуре чуждо даже наименьшее проявление романтики. Представители этого знака точно не получат удовольствия от чтения романов – для них предпочтительнее детективы. Также Девам присуща чрезмерная трезвость и холодность чувств, а также озабоченность всегда иметь "загашник", то есть всегда откладывать деньги на "черный день"", - объяснил эксперт.

Сильная черта Дев, по мнению Росса, невероятная работоспособность, развитое чувство долга, ответственность, любовь к труду.

"Я бы сравнил Дев с хорошей собакой, которая пытается выслужиться. У Дев никогда не исчезает тяга к знаниям. Представители именно этого знака становятся лучшими медиками или чертежниками. Девы стремятся к порядку, четкости и экономности. Они любят собирать коллекции чего-либо. Также, как никто другой, они обладают умением накапливать богатства – по сути, из ничего они способны сотворить многомиллионное состояние. Особенно им это удается, если их хобби становится делом их жизни и источником их заработка, то есть если они по жизни занимаются любимым делом", - заявил он.

Читайте такжеДуша-человек: составлен рейтинг самых добрых знаков ЗодиакаАстролог отметил, что самое большое количество миллиардеров родилось под знаком Девы. Кроме того, Девы способны наладить любой механизм работы так, что все будет работать четко и слаженно, как часики.

"Поэтому самые лучшие машины – японские, они никогда не ломаются. А Япония как раз под влиянием знака Девы", - резюмировал эксперт.

Ранее астролог Влад Росс составил гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака. Он назвал четыре знака Зодиака, которые станут главными счастливчиками месяца.