Диетолог назвала критерии хорошего состава продуктов

В составе продуктов не должно быть трансжиров, посоветовала Альбина Комиссарова / instagram.com/doctor_komissarova

Есть несколько критериев, которые свидетельствуют о том, что состав какого-либо продукта хороший, в частности, - отсутствие трансжиров.

Состав должен быть максимально коротким и понятным, написала диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова в Instagram.

Эксперт отметила, что если речь идет о зерновых продуктах, то в составе должно быть указано большое количество клетчатки.

"Что значит "хороший состав" в моем понимании? ...отсутствие добавленного сахара или отсутствие обмана производителем: пишу "без сахара", - добавляю финиковый сироп…", - отметила автор.

Ранее диетолог Светлана Фус предупредила, что у трансжиров нет никаких полезных свойств, а их избыток в организме может привести к ожирению. Эксперт отметила, что такие жиры могут быть в кондитерских изделиях и в пережаренных жирах, которые содержатся, в частности, в фастфуде.