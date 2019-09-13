Врач посоветовала, как не заедать плохое настроение во время ПМС

Чтобы не заедать грусть во время ПМС, стоит заняться приятными вещами, посоветовала Альбина Комиссарова / instagram.com/doctor_komissarova

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова сообщила, что, если во время предменструального синдрома грустно и хочется заесть плохое настроение, нужно искать положительные эмоции не в еде.

Необходимо составить список из 10-20 вещей, которые радуют, и, когда захочется заесть плохое настроение, заняться чем-либо из списка, написала врач в Instagram.

Эксперт отметила, что во время ПСМ можно много есть, однако еда должна быть здоровой: мясо, рыба, птица, зерновые продукты, овощи, фрукты, орехи, молочка.

"…Если вас тянет на сладкое, не покупайте его впрок, не раскладывайте вокруг себя дома или на работе. Заменяйте тягу к сладкому фруктами или ягодами", - посоветовала врач.

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