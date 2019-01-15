Психолог рассказал, какие проблемы чаще всего заедают люди

Люди чаще всего заедают, в частности, неудовлетворенность жизнью, сообщил психолог / 1zoom.ru

Психолог Роман Мельниченко сообщил, что люди чаще всего заедают ряд психологических проблем — стрессы, страхи, неудовлетворенность жизнью или ее некоторыми сферами, неудовлетворенные эмоциональные потребности.

Иногда люди заменяют действия вкусной едой и не ищут выход из сложившейся ситуации, говорится в блоге эксперта на ТСН.

По его словам, люди, которые борются с лишним весом, часто попадают в ловушку: подходят к зеркалу — ужаснутся — испытают стресс — захотят снять напряжение — наедаются и так ходит по кругу годами.

"Страх утратить контроль над ситуацией дарит нам фанатичных приверженцев какой-либо системы питания (часто проявляется также в работе завышенными требованиями к себе, подчиненным, перфекционизмом, без права на ошибку). Такие состояния "родом из детства", когда ребенка любили не за то, какой он есть, а за достижения и результаты", — отметила автор.

Мельниченко добавил, что из-за неудовлетворенности жизнью или некоторыми ее сферами возникает стресс, он создает внутреннее напряжение, которое очень неприятно, и человек стремится скорее его снять.

"И еда — самый простой и доступный способ. Сытому (а чаще переевшему) человеку становится значительно легче, потому что тяжесть с души перемещается в желудок", — подчеркнул психолог.

Читайте такжеПсихологи посоветовали, как побороть зимнюю депрессиюЭксперт объяснил, что неудовлетворенные эмоциональные потребности, как правило, заедаются большим количеством пищи.

"Часто в таком состоянии человек не чувствует вкус еды и насыщения, потому что он сосредоточен на получении чего-то важного для него, удовлетворения потребности в поддержке, заботе, реализации, признании и любви. В таком случае еда тоже помогает снять стресс", — утверждает аналитик.

"Такая стратегия поведения родом из детства, когда пища служила вознаграждением. Сделал что-то хорошо — получи конфету, сначала съешь что-то невкусное, потом получишь сладкое", — поделился он.

"Таким образом ребенок берет во взрослую жизнь привычку вознаграждать себя при малейшем стрессе чем-то вкусным или сладким, получать пищевую награду, а не ждать эмоционального отклика и добиваться признания", — добавил психолог.

Ранее психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко посоветовала, что человеку для изменения своей жизни нужно, в частности, заменить обвинения на вопросы, "как достичь?", а также быть искренне внутренне благодарным за все, что у него есть.