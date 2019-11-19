По следам гиперлупа: в Днепре предложили построить город на Луне с "попрыгунчиком"

Лунный город / скриншот из видео

В рамках международного авиасалоне в Дубае (Dubai Airshow 2019) инженеры из легендарного КБ Южное презентовали макет посадочного аппарата, предназначенного для освоения Луны.

Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте предприятия во вторник, 19 ноября. Свой аппарат - lunar lander-hopper ("попрыгунчик") - украинские инженеры предлагают использовать для поиска полезных ископаемых либо, в перспективы, для колонизации спутника Земли путем возведения лунного города.

По их словам аппарат способен совершать три прыжка по Луне на расстояние до 20 километров перенося с собой научное оборудование, а также выполнять научные исследования с помощью приборов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в степных просторах Херсонской области планируется строительство полномасштабного космодрома. До этого Владислав Криклий, сменивший Владимира Омеляна на посту главы Мининфраструктуры, заявил, что в Украине скорее заработает технология телепортации, чем проект Hyperloop в Украине.