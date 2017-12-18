Сюрприз от Google. Веселые пингвины стали героями новогодних дудлов

В честь новогодних и рождественских праздников поисковик Google подготовил сюрприз для своих пользователей в виде веселых дудлов.

Первый дудл появился сегодня, 18 декабря, за неделю до католического Рождества. Он состоит из трех картинок с пингвинами, которые собираются в отпуск в теплые края.

"Праздничный сезон здесь, и эта пара с удовольствием проводит время со своими родственниками в теплой погоде! Оставайтесь с нами в течение следующих нескольких недель, чтобы посмотреть, как забавляется эта пушистая семья", — сообщает Google.

Таким образом известный поисковик будет радовать своих пользователей забавными картинками, которые расскажут историю милой семейки пингвинов.

Судя по числам на календаре в новом дудле, особенно яркие истории ожидают пользователей интернета 18, 25 и 31 декабря, а также 1 января.

Напомним, ранее Google посвятил дудл нобелевскому лауреату.