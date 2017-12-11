Google посвятил дудл нобелевскому лауреату, известному физику Максу Борну

В понедельник, 11 декабря, компания Google посвятила дудл ученому, лауреату Нобелевской премии по физике 1954 года Максу Борну.

Отметим, что сегодня исполняется 135 лет со дня рождения одного из создателей квантовой механики.

Борн стал одним из основоположников матричной механики. Он предложил вероятностную интерпретацию волновой функции Шредингера, а также внес существенный вклад в квантовую теорию рассеяния. Кроме того, ученый занимался проблемами динамики кристаллических решеток, термодинамикой и кинетической теорией твердых тел, жидкостей и газов, теорией относительности, теорией упругости.

Применял идеи квантовой механики к вопросам из различных разделов науки.

С 1982 года вручают премию имени Макса Борна, которую учредило Оптическое общество Америки в честь столетия ученого. Ее первым лауреатом стал специалист по когерентной и квантовой оптике Леонард Мандель. Еще одну премию Макса Борна с 1973 года вручают Немецкое физическое общество и Британский институт физики.

Напомним, ранее Google отметила 50 лет языка Logo для детей.