Ученые выяснили, чем именно опасно для здоровья одиночество

Для людей устоявшаяся одинокая жизнь без каких-либо новых впечатлений является прямым путем к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, и, как следствие, приводит к инфарктам и инсультам.

Результаты соответствующих исследований международной группы ученых-медиков были опубликованы в журнале Heart (Британское общество кардиоваскулярных расстройств).

Многолетние наблюдения за жителями Великобритании охватили около 470 тысяч человек.

"Социальная изоляция и ощущение одиночества, чувство ненужности несут прямую угрозу возникновения таких серьезных расстройств сердечно-сосудистой системы, как инфаркты миокарда, инсульты. Такой социальный статус человека уже давно приводит к обострению заболеваний указанных и, как следствие, к повышенной смертности населения", - заявили ученые.

К слову, исследователи полагают, что одиночество является непременным "спутником" бедности. Кроме того, при одинокой жизни риск смерти от инфарктов и инсультов увеличивается на 32%.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые нашли связь между "напитком" бодрости и инфарктом.