Ученые обнаружили жизнь в атмосфере одной из планет Солнечной системы

В кислотной атмосфере планеты Венера наличествует неизвестная форма жизни.

К такому выводу пришла команда астрофизиков из Калифорнийского университета после длительных исследований. В ходе которых они проанализировали химические и физические свойства, температуру и давление, при которых данная экстремальная форма жизни может существовать.

Интерес исследователей привлекли темные участки в облачной атмосфере планеты, заметные на снимках, сделанных космическими зондами. Было установлено, что облака Венеры состоят из серной кислоты и мельчайших абсорбирующих частиц, подобных морским водорослям либо простейшим земным бактериям.

"Именно Венера, а не Марс может стать новой захватывающей главой астробиологии", — заявил один из участников проекта, биохимик Ракеш Могул.

Напомним, ранее ученые похвастались находкой заполенной водой гигантской планеты.