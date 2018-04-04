Ученые рассказали, через сколько лет искусственный интеллект полностью заменит человека

Искусственный интеллект сможет заменять человека в различных сферах деятельности в ближайшие 10-15 лет.

С таким заявлением выступил глава направления информационных исследований "Фонда перспективных исследований" Сергей Гарбук, сообщает новостное агентство "РИА Новости".

"Мы говорим прежде всего о замене на техническую систему человека-оператора, обеспечивающего обработку информации с использованием своих естественных способностей, сформировавшихся в процессе эволюции и продолжающих развиваться на протяжении человеческой жизни", - сказал он.

Также Гарбук добавил, что по состоянию на сегодняшний день уже существует множество систем искусственного интеллекта, способных справляться с задачами не хуже людей В частности, ИИ-алгоритмы легко могут распознавать лица и человеческие голоса.

Напомним, ранее сообщалось о том, что японские ученые создали читающий мысли искусственный интеллект.