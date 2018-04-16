"Флешка" для мозга: ученые нашли способ улучшать человеческую память

Американские ученые провели успешные испытания мозгового импланта, который усилил способность к запоминанию слов в среднем на 15%.

"Впервые ученым удалось идентифицировать" код "клеток мозга пациента (шаблон памяти) и фактически записать "этот код, чтобы улучшить память. Это важный первый шаг в потенциальном восстановлении потери памяти", – цитирует Украинская правда ведущего автора исследования, профессора психологии/фармакологии и неврологии Робера Гампсона.

Имплант, представленный учеными из Университета Южной Калифорнии и медцентра Уэйк-Форест-Баптист, помог пациентам с нейродегенеративными заболеваниями повысить эффективность кратковременной памяти на 37%.

Новое исследование сфокусировалось на кратковременной памяти, поскольку именно она чаще страдает при болезни Альцгеймера, инсульте и травмах головы.

Временная память – это новая и полезная информация на короткий промежуток времени. Например, где человек припарковал авто.

Медики отобрали добровольцев, принявших участие в картировании мозга с помощью электродов, которые помещали в разные его отделы для определения проблемных зон.

Чтобы влиять на нейроны гиппокампа, ответственные за эпизодическую память, специалисты использовали электронную систему, в основе которой нелинейная математическая модель МИМО – многопоточной передачи данных.

Сначала ученые записали нейронные "коды" во время первого упражнения. Пациентам показали один цвет и через некоторое время просили выбрать его же из предложенных на экране. Ученые анализировали данные из электродов тех участников, которые ответили правильно, и синтезировали код на основе MИMO для правильной работы памяти. Код воспроизводили у пациентов при повторных тестах. Их временная память улучшилась на 27%.

Во втором тесте добровольцам показывали несколько фото, а через несколько минут просили указать на них через 4 или 5 других изображений. Затем снова записывали код правильных ответов. Через 75 минут процедуру повторили с применением кода – результат улучшился на 35%.

Руководитель исследования Роберт Хэмпсон подробнее рассказал о результатах: "Мы показали, что можем поддерживать и улучшать способности самих пациентов. Даже когда память человека нарушена, есть возможность найти модели правильной работы и отделить их от ложных. Мы поможем людям использовать только верные шаблоны для формирования новых воспоминаний. Так мы простимулируем врожденные способности, а не заменим их. В будущем надеемся помочь пациентам удерживать уже приобретенные воспоминания".

Исследование построено на более чем 20 годах предыдущих исследований на кодах памяти.

Ранее объединенная группа неврологов и сексологов определила, какие занятия сравнимы по силе воздействия на мозг человека с занятием сексом. В своих исследованиях ученые активнейшим образом использовали аппарат магнитно-резонансной томографии.