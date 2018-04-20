Как победить сезонную аллергию

По данным Всемирной организации здравоохранения, мы все сейчас живем в век аллергии. Люди вынуждены страдать от насморка, удушья и бронхиальной астмы.

В том числе от различных проявлений этого заболевания страдает уже треть украинцев, из них половина – по вине цветущих растений.

Главные причины такого распространения аллергии – это плохая экология и некачественное питание.

Врач-иммунолог-аллерголог Юлианна Брежнева рассказала, почему весной возникает сезонная аллергия, что ее провоцирует, на что больше всего реагируют аллергики, кто в группе риска, как лечить и можно ли заниматься профилактикой аллергии. Что делать, чтобы наслаждаться весной, а не страдать от нее – смотрите в сюжете:

Ранее американские медики установили, что влажные салфетки в немалой степени способствуют развитию аллергии у маленького ребенка.