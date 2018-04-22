По следам Супрун: ученые рассказали о вреде ежедневного душа

Водные процедуры могут уменьшить увлажнение кожи, в результате чего она становится сухой и трескается.

Как утверждает эксперт по инфекционным болезням, доктор из Колумбийского университета Элейна Ларсон, чрезмерная пересушенность делает организм человека уязвимым.

По словам медика, большинство людей верят, что ежедневный душ уменьшит риск заболевания, однако вода с мылом только удаляет запах тела.

Доктор Брэндон Митчелл, доцент кафедры дерматологии из Университета Джорджа Вашингтона, добавляет, что душ лишает кожу естественных и натуральных масел. Это может разрушить полезные бактерии, которые поддерживают иммунную систему человека.

По мнению доктора Митчелла, принимать душ один или два раза в неделю достаточно. Он призывает людей, которые моются ежедневно, делать это только в том случае, если их кожа здоровая и увлажненная.

Медики советуют не мыть тело полностью в случае необходимости, а содержать в чистоте отдельные зоны, например, ноги или область под руками.

Доктор Митчел подчеркивает, что волосы необходимо мыть один раз в неделю. В отдельных случаях можно сделать исключение и вымыть их дважды, если в этом есть острая необходимость.

По словам доктора Ларсон, важно часто мыть только руки, поскольку на них скапливаются мертвые клетки и болезнетворные бактерии. Она уверяет, что чаще рекомендуется стирать одежду, поскольку на ней задерживаются микроорганизмы, которые могут спровоцировать различные заболевания.

Напомним, глава Минздрава Ульяна Супрун заявила, что электрофорез является устаревшим методом реабилитации людей с двигательными нарушениями. Министр регулярно развенчивает мифы о медицине и способах лечения: не так давно она заявила, что на холодной поверхности сидеть не вредно, а незадолго до того заявила, что сквозняки не вредны для здоровья.