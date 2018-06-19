Опробован новый способ лечения депрессии

Диагностировать депрессию и оценить эффективность ее лечения можно с помощью показателей электрической активности головного мозга, которую он проявляется, когда человек получает на вознаграждение.

Иными словами: по тому, как мы реагируем на получение или неполучение награды – можно судить о нашем психологическом самочувствии.

К таким выводам пришли психологи из США, пишет The Journal of Clinical Psychiatry.

Они провели эксперимент, в котором в течение 12 недель участвовали 63 пациента с клинической депрессией. Всем им предложили из двух дверей угадать ту, за которой находится приз. Если участник выбирать правильную дверь, то получал деньги, а если нет – то он их терял.

Затем всех участников разделили на две группы: первая проходила курс антидепрессантов, а вторая – раз в неделю сеансы когнитивно-поведенческой психотерапии. Была еще и контрольная группа из 25 человек: они проходили эксперимент, но лечение им не прописывали.

После завершения курса лечения эксперимент повторили во второй раз. Результаты показали, что увеличение электрической активности мозга связано с уменьшением тревожности и депрессивных симптомов. Людям с низкими показателями больше помогли антидепрессанты.

Ранее психолог Наталья Холоденко рассказала, что обесценивание является национальной проблемой граждан Украины, в нашей стране люди не понимают, что одобрить и похвалить — это не плохо, а просто необходимо.