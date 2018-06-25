Супрун дала пять советов для улучшения работы мозга

25 июня 2018, 08:49

Мозгу, как и телу, нужны тренировки, отметила исполняющая обязанности министра здравоохранения.

Для улучшения работы мозга, в частности, нужно двигаться правильно питаться и общаться, посоветовала Ульяна Супрун

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, посоветовала, что для улучшения работы мозга нужно двигаться, правильно питаться, отказаться от алкоголя, не пренебрегать сном и общаться.

Мозг нуждается в тренировке, правильном режиме и сбалансированном питании так же, как и наше тело, написала чиновница на своей странице в Facebook.

"… чем старше становится человек, тем важнее следить за базовыми правилами здорового образа жизни", — отмечается в сообщении.

Советы для улучшения работы мозга:

1. Ходите, бегайте, танцуйте!

По словам Супрун, исследования показали, что регулярные тренировки способствуют улучшению когнитивных функций людей, у которых были нарушения памяти.

"Когда люди ходят, бегают или танцуют, в мозгу выделяется фактор роста, способствует выживанию нейронов и установлению между ними связей. Это поддерживает память и позволяет учиться новому", — подчеркнула и.о. министра.

2. Питайтесь правильно

Чиновница порекомендовала придерживаться средиземноморской диеты, поскольку она здоровая и довольно доступная в Украине, особенно летом — это фрукты, овощи, продукты из цельного зерна, макаронные изделия, бобовые, орехи и семена, а также растительные масла, рыба (сельдь, скумбрия), птица и молочные продукты.

3. Безопасной дозы алкоголя не существует

Супрун отметила, что люди, которые совсем не потребляют алкоголь, имеют на 22% меньше шансы развить болезнь Альцгеймера, чем те, кто регулярно потребляет чрезмерное количество спиртного.

4. Сон — очень ценный ресурс

Чиновница утверждает, что люди, которые регулярно недосыпают, показывают более низкие показатели при прохождении тестов на оценку ментальных функций.

"Нашему организму требуется определенное количество часов регулярного сна, например, для полноты и эффективности запоминания. Во сне появляются новые нейронные связи и укрепляется нейронная сеть, а это нужно для формирования памяти", — добавила автор.

5. Не забывайте об общении

Супрун написала, что "постоянное общение — это активная умственная деятельность, в частности, концентрация внимания и стимуляция памяти, а это улучшает когнитивные функции". "Общение с разными людьми помогает укрепить нейронные сети замедляет их ослабление в процессе старения", — говорится в сообщении.

Ранее Ульяна Супрун развенчала ряд медицинских мифов, а также утверждала, что остеохондроз наряду с дисбактериозом и вегето-сосудистой дистонией является крупным коммерческим вымыслом современности.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
мозг Ульяна Супрун тренировка мозга
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
21:45
В Украине зафиксирована новая страшная болезнь: под угрозой головной мозг и нервная система
21:01
Оккупанты могут разрушить в аннексированном Крыму Херсонес
20:59
Мила Йовович похвасталась сбором урожая: фото
20:44
"Недлинная порнуха с элементами футбола": Шнуров предложил снять по ЧМ-2018 порнофильм
20:30
Боец ВСУ разоблачил российский фейк о проводах девушки в Москву: фото
19:54
Президент Сербии провел аналогии между Гитлером и Хорватией
19:35
В Instagram Минобороны РФ угодила "обнаженка", в которой подозревают пресс-секретаря Шойгу
19:23
В Лисичанске до смерти забили палкой приехавшего навестить родителей военного ВСУ: видео
19:15
Напали на второе авто: появились новые подробности гибели в ЦАР журналистов из РФ
18:57
В оккупированном Крыму собрались раскулачивать местных "депутатов"
18:35
В 2018 году в прокате окажутся 18 украинских фильмов
18:08
Трамп выдвинул очередное обвинение американским СМИ
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять