Коридор затмений в июле-2018: как подготовиться и что делать

10 июля 2018, 13:06

Это время отделения важного от неважного, предупреждают астрологи и эзотерики.

Коридор затмений в июле-2018 продлится с 13-го по 27-е число.

Уже на этой неделе украинцы (как и жители остальных стран) вступают в коридор затмений: начинается он солнечным затмением 13 июля-2018 в Раке, а завершится лунным затмением 27 июля 2018 года во Львьве. При этом стоит учитывать, что солнечное затмение усугубится еще и сочетанием – пятница, 13-е.

После этого земляне смогут передохнуть от солнечных затмений до 11 августа 2018 года.

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Как подготовиться к коридору затмений и пережить это время без негативных последствий для организма и психики, узнавал "Главред".

Коридор затмений: что это

Коридор затмений — это небольшой период между двумя затмениями. В данном случае между двумя затмениями всего две недели.

При этом влияние любого затмения – как солнечного, так и лунного – начинает ощущаться заранее и не заканчивается непосредственно в день затмения. Поэтому при коридоре затмений энергетики двух светил могут "схлестываться" и резонировать между собою.

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Коридор затмений в июле-2018: что делать

Это время отделения важного от неважного: все жизненные планы, дела и достижения нужно успеть мысленно рассортировать на то, что пригодится в будущем, и то – что самое время выкинуть из своей жизни. Тогда есть все шансы к лунному затмению 27 июля прийти обновленным и очищенным.

В это время астрологи и эзотерики советуют:

  • заниматься "практическим" творчеством – то есть созидать руками (например, придумывать новое блюдо, шить наряды, у архитекторов хорошо пойдут их проекты и пр.);
  • отказаться от принятия серьезных деловых решений/заключения сделок – если речь не идет о договоренностях, достигнутых заранее (до коридора затмений). Астрологи предупреждают, что денежные вопросы будут успешными в это время, только если человек четко понимает, что делает;
  • больше внимания уделять планированию – от спонтанных решений лучше отказаться, особенно при долгосрочном планировании;
  • отложить принятие решений о личных отношениях (например, о свадьбе/разводе) до конца этого периода, чтобы "не рубить с плеча" – при этом астрологи отмечают, что отношения, начатые в период лунного коридора в июле-2018 рискуют стать судьбоносными, несмотря на то, что могут быть как долгосрочными, так и весьма недолгими.

В целом, это период застоя – и в работе, и в отношениях. Поэтому стоит, не напрягаясь, "тихою сапою", разгребать накопившиеся дела и методично наводить порядок в завалах – как деловых, так и личных.

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В это время очень хорошо помочь родным, друзьям, коллегам и партнерам – хотя они далеко не всегда будут озвучивать свои просьбы вслух. И если кто-то предлагает помощь вам – отказывать также не стоит.

Коридор затмений в июле-2018: любовные отношения

Любовные отношения будут крайне стихийными. Первый пик "буйства стихии" придется как раз на солнечное затмение 13 июля-2018. У одних откроются глаза на достоинства давно знакомого человека, у других – наоборот, "спадут розовые очки" на недостатки любимого.

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Еще раз повторимся – принимать кардинальных решений в это время не стоит, дайте себе время все трезво взвесить и оценить.

Коридор затмений в июле-2018: финансы

Заработать поможет планирование и составление бюджета. "Копейка гривну бережет" – главное правило этого периода, несмотря на новые правила округления Нацбанка :)

Коридор затмений в июле-2018: самочувствие и питание

Эзотерики обещают, что этот период укрепит наше здоровье благодаря подпитки энергией Земли.

При этом экспериментировать со здоровьем в это время лучше не стоит: какие-то новые косметические процедуры лучше отложить, к врачам обращаться – только поверенным и т.п.

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Питание в эти дни не повлечет за собой проблем с желудком, пищеварением и т.д. – но отложится на талии и других мягких местах лишними сантиметрами (так что разумная диета и разгрузочные дни не повредят).

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