В Украине вводят правило округления сдачи: главные изменения для покупателей

В Украине с 1 июля вступает в силу правило округления суммы расчета при оплате наличными.

Если у покупателя и продавца отсутствуют монеты мелких номиналов, при расчете необходимо округлить сдачу, рассказали в Нацбанке.

При этом порядок округления основан на арифметических правилах: если сумма расчета заканчивается на 1, 2, 3, 4 копейки – она округляется до 0 в сторону уменьшения суммы; если сумма расчета заканчивается на 5, 6, 7, 8, 9 копеек – она округляется до 0 в сторону увеличения суммы.

Также отмечается, что на безналичные расчеты это правило не распространяется.

Напомним, ранее в Украине приняли новый закон о валюте.