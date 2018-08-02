"Фейковый президент обречен". Астролог объяснил, почему импичмент Трампа неизбежен

Дональду Трампу осталось совсем недолго находиться на посту президента США. Об этом в комментарии "Главреду" рассказал астролог Влад Росс.

"Еще до инаугурации Трампа по астрологическим расчетам было понятно, что этот человек не продержится долго на посту президента Соединенных Штатов Америки. Его должны либо устранить, либо ему объявят импичмент", - отметил астролог.

Росс назвал Трампа "фейковым президентом", и объяснил, почему он обречен.

"С точки зрения астрологии, такого президента США нет. Он "случился" только вследствие того, что Россия грубо вмешалась в выборы в Америке. Кроме того, в гороскопе самого Трампа нет ничего, что бы указывало на то, что этот президент может возвыситься над страной и руководить ею. Я не вижу в гороскопе Трампа гороскопа политика в принципе. Я даже не вижу там хорошего бизнесмена. В его гороскопе я вижу только шоумена", - сказал эксперт.

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Астролог отметил, что встреча президента США с Владимиром Путиным дала старт краху карьеры Трампа, который состоится в январе-феврале 2019 года.

"Трампу нельзя было проводить встречи вблизи затмений, а встреча Путина и Трампа состоялась 16 июля — вблизи солнечного затмения, которое было 13 июля. Эта встреча и стала отправной и поворотной точкой, которая приведет к краху карьеры Трампа", – резюмировал он.

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