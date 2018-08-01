Стало известно, чем опасны для людей секс-роботы

Западные эксперты начали бить тревогу по поводу недавно появившихся на рынке секс-роботов, оснащенных искусственным интеллектом.

Как сообщает портал "ТСН", одним из первых детально по данному воспросу высказалась профессор этики и культуры роботов в Университете Де Монфорт Кэтлин Ричардсон. Она считает, что роботизированные секс-технологии в первую очередь плохо повлияют на детей, которые непременно станут подражать машинам.

"Сын узнает, что это нормально, когда у папы есть жена и кукла, но кукла при этом ничего не говорит. Это его способ иметь власть и контроль над семьей. Дочь будет расти и думать: может быть, это произошло потому, что мама была недостаточно красива?", − заявила она.

Ее коллега, профессор психологии в Университете Темпл (Филадельфия, США) Кэти Хирш-Пасек полагает, что секс-куклы будут диктовать девушкам, как им нужно выглядеть и вгонять из в серьезные психологические проблемы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что секс-робота Саманту научили отказывать в интимных услугах.