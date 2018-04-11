"Это может полностью изменить человечество": Ученые требуют запретить секс-роботов

Британские ученые выступили против секс-роботов, профессор роботизации и исследования искусственного интеллекта в Университете Шеффилда Ноэль Шарки считает, что слишком легкий секс может изменить человечество навсегда.

"Мы просто делаем все это с машинами, потому что можем и не думаем, как это может полностью изменить человечество. Некоторые люди предположили, что секс-роботы дают слишком быстрый доступ к сексу. Это может забрать смысл нашей жизни и превратить нас в зомби", - отметил Шарки, сообщает Metro.uk.

Опасность таких устройств, по словам ученых, в том, что до 25% всех мужчин в возрасте от 18 до 34 лет будут состоять в отношениях с роботами.

Специалисты компании ANVAS, провели изучение спроса на секс-роботов во Франции, и выяснили, что главными причинами для вступления в отношения с роботами остаются неприязнь и нежелание испытывать негативные последствия после брака с настоящими женщинами.

Ученые опасаются, что скоро возникнет новая ориентация — диджисексуальность: человек с этой ориентацией будет заниматься сексом исключительно с машинами.

Также ученые прогнозируют, что через 50 лет может появиться целое движение, активисты которого будут выступать исключительно за отношения между людьми и роботами, а уже в ближайшие 10 лет женщины начнут испытывать дефицит настоящих мужчин.

Ранее робот София украсила обложку журнала Cosmopolitan.