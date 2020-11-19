Разработчики Hitman анонсировали игру во вселенной Джеймса Бонда

Project 007 / IO Interactive

Разработчики популярной серии видеоигр Hitman, рассказывающей о приключениях наёмного убийцы по прозвищу Агент 47, анонсировали свою новую игру под кодовым названием Project 007 – ею стал проект про Джеймса Бонда, также известного как "агент 007" – главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6.

Как говорится в официальном пресс-релизе, игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Анонс очень неожиданный, но с другой стороны, кому еще можно было доверить игру про скрытного агента британского МИ-6? Джеймсу Бонду почти никогда не везло на видеоигровом поприще, за исключением Golden Eye 007 для Nintendo 64, которую и по сей день называют одной из лучших игр на консоле и прародительницей консольных шутеров от первого лица.

Даты релиза и платформ пока нет. Известно, что IO Interactive выступят издателями и разработчиками игры: студия уже запустила тизер-сайт проекта и объявила о наборе сотрудников, которые займутся разработкой Project 007.

В настоящий момент студия дорабатывает третью части перезапущенной серии Hitman, релиз которой намечен на 20 января следующего года. Игру можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине EGS - 849 гривен.

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