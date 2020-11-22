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Будьте осторожны: в Сети появились спойлеры к Cyberpunk 2077

22 ноября 2020, 13:27

Призываем всех читателей быть бдительными и остерегаться разного рода "кликбейтов".

Cyberpunk 2077 Киану Ривз
Cyberpunk 2077 Киану Ривз

До официального релиза грядущей ролевой игры Cyberpunk 2077, которая создается силами польской студии CD Projekt RED, остаётся ещё три недели, но кто-то уже умудрился утащить из магазина копию игры для PS4 и постримить 20 минут пролога за Кочевника, прежде чем словить тейкдаун от Sony.

Пользователи, кто успел увидеть оригинальный стрим, отметили хорошие качество графики, да и с производительностью вроде бы нет заметных проблем. Однако был замечен баг после первой загрузки – персонаж игрока появляется отрывками. Напомним, что в день релиза игры выйдет патч первого дня, к тому моменту, возможно, данная проблема будет уже не актуальна.

Представители CD Projekt RED поспешили предупредить поклонников, что в сети могут появиться спойлеры сюжетной кампании. "Как и во многих других играх от CD Projekt RED, развитие сюжета является неотъемлемой частью игры. В этой связи, мы бы хотел предупредить вас о возможных спойлерах, которые могут опубликовать люди, заполучившие дисковую копию игры Cyberpunk 2077 для PS4".

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

  • В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;
  • В магазине GOG - 850 гривен;
  • В магазине Steam - 899 гривен;
  • В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.

CD Projekt RED Cyberpunk 2077 PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series X
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