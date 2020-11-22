Будьте осторожны: в Сети появились спойлеры к Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 Киану Ривз

До официального релиза грядущей ролевой игры Cyberpunk 2077, которая создается силами польской студии CD Projekt RED, остаётся ещё три недели, но кто-то уже умудрился утащить из магазина копию игры для PS4 и постримить 20 минут пролога за Кочевника, прежде чем словить тейкдаун от Sony.

Пользователи, кто успел увидеть оригинальный стрим, отметили хорошие качество графики, да и с производительностью вроде бы нет заметных проблем. Однако был замечен баг после первой загрузки – персонаж игрока появляется отрывками. Напомним, что в день релиза игры выйдет патч первого дня, к тому моменту, возможно, данная проблема будет уже не актуальна.

Представители CD Projekt RED поспешили предупредить поклонников, что в сети могут появиться спойлеры сюжетной кампании. "Как и во многих других играх от CD Projekt RED, развитие сюжета является неотъемлемой частью игры. В этой связи, мы бы хотел предупредить вас о возможных спойлерах, которые могут опубликовать люди, заполучившие дисковую копию игры Cyberpunk 2077 для PS4".

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения — PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Ранее сообщалось, что Netflix намерен сделать из Cyberpunk 2077 сериал.