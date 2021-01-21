Что нужно знать о Hitman III – заключительной части трилогии про лысого киллера Агента 47

Что нужно знать о Hitman III / IO Interactive

Разработчики популярной серии видеоигр Hitman, рассказывающей о приключениях наёмного убийцы по прозвищу Агент 47, официально сообщили о поступлении в продажу заключительной части трилогии про лысого киллера со штрихкодом на затылке.

Для поклонников – это очередная часть от которой не ждут чего-то прорывного, а ждут стабильного. Для самой же студии IO Interactive данная игра – это важный шаг в будущее, так как эту часть они издают сами, без участия посредников в лице Warner Bros. или Square Enix.

В связи с этим ПК-версия Hitman 3 (не считая стримингового сервиса Stadia от Google) является эксклюзивом сервиса Epic Games Store. Хакан Абрак, генеральный директор IO Interactive пояснил эту ситуацию так: "Наше самостоятельное издание Hitman 3 – это большой шаг для нашей студии на пути к амбициозной цели, которую мы перед собой поставили – независимости. А площадка Epic Games Store, это то, что позволяет нам предоставить нашим поклонникам игру именно в таком виде, в котором мы бы этого хотели, без необходимости идти на компромиссы".

Что журналисты говорят об игре

На момент публикации новости средняя оценка критиков на игру составляет от 80 до 88 баллов в зависимости от выбранной платформы.

Журналисты уже отметили, что в настоящий момент компьютерная версия игры получила наивысшую оценку среди всех проектов франшизы – те самые 88 баллов. До этого максимально близко к этому показателю сумела подобраться Hitman 2: Silent Assassin 2002 года выпуска.

Хвалят заключительную часть трилогии про Агента 47 в основном за удачные геймплейные находки, интересные миссии, хорошую атмосферу и проработанные локации. Ругают – за незначительные технические огрехи и малое количество нововведений. Однако большая часть обзорщиков сходится во мнении, что Hitman 3 – это эффектное завершение новой трилогии про лысого киллера, и что часть недостатков разработчики наверняка устранят в ближайших обновлениях и дополнениях.

Шероховатости ПК-версии

Одной из особенностей Hitman 3 является возможность прогуляться по уровням из предыдущих частей и перенести весь достигнутый прогресс из Hitman 2. Однако, EGS-эксклюзивность создаёт определённые проблемы, по крайней мере, временные.

После критики со стороны игрового сообщества IO Interactive пообещала, что она работает над решением и избавит пользователей ПК от необходимости повторно покупать её игры в другом сервисе ради переноса контента. К сожалению, к релизу выход из сложившейся ситуации найти не удалось. А пока всем тем, кто купит Hitman 3 на PC до релиза или в первые 10 дней после него, получит бесплатно доступ к уровням первого Hitman.

Игра осталась без перевода на русский язык

Игра вышла на рынок без перевода на русский язык – ни субтитров, ни дубляжа, ни даже переведенного интерфейса.

На закономерный вопрос "А чего это вдруг?" есть вполне логичный ответ: для студии-разработчика IO Interactive это максимально важный проект, потому что у них по сути нет права на просчет и выходить в минус при дополнительных растратах на локализацию – катастрофа. Особенно учитывая, что Hitman не является франшизой, которую мгновенно скупают с полок (когда Hitman стартовал в марте 2016-го, продажи оказались самыми низкими в истории, а на горизонте маячило банкротство).

Возможно, русификатор добавят с помощью народной поддержки (как в Disco Elysium), либо же IO Interactive сами вложатся в перевод, если игра хорошо будет продаваться в СНГ, шансы есть. Так что вывод простой – не стесняйтесь инвестировать в понравившиеся игры, особенно если это независимая студия.

Игру можно целиком пройти в VR на PS4 и PS5

В частности, теперь Агент 47 может читать газеты, отвлекать противников лёгким ударом по плечу и держать трупы над пропастью. Вдобавок многие привычные умения вроде закрытия дверей или перетаскивания тел реализованы иначе – VR выведет это погружение на принципиально новый уровень.

Еще сильнее подкупает возможность перепройти миссии из двух предыдущих частей серии – остров Хоккайдо, курорт Сапиенца, заезды в Майами, подиум в Париже и остальные локации из Hitman и Hitman II можно будет вновь посетить, но уже в виртуальной реальности.

Стоит отметить, что с каждой копией Hitman III для консоли нового поколения PS5 идет цифровая версия для PS4 – такой шаг как раз таки был сделан в угоду VR-режиму, который доступен в игре только для PS4. На новой PlayStation он работает в режиме обратной совместимости.

На чем играть в Hitman 3

В Digital Foundry протестировали Hitman 3 на консолях нового поколения, и лидером оказалась Xbox Series X – у неё самое высокое качество теней и нативное 4K при 60 FPS. Более того, у этой версии выставлены высокие графические настройки: текстуры на "Ультра" и тени на "Высоких".

PS5-версия работает в 1800р/60 FPS и среди графических настроек были сделаны жертвы только с тенями – средние настройки;

Самой слабой из всего некст-гена оказалась Series S, которая работает в 1080р/60 FPS с текстурами высокого качества и тенями низкого качества;

В плане производительности все три консоли более-менее идентичны. Загрузки на пару секунд быстрее у PS5.

Hitman 3 - системные требования

Минимальные системные требования:

ОС: 64-битная версия Windows 10

Процессор: Intel Core i5-2500K 3.3GHz / AMD Phenom II X4 940

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870

Оперативная память: 8 Гб

Места на диске: 80 Гб

Рекомендуемые системные требования:

ОС: 64-битная версия Windows 10

Процессор: Intel Core i7 4790 4 GHz

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX Vega 56

Оперативная память: 16 Гб

Места на диске: 80 Гб

Hitman 3 - купить

Игру можно купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. Напомним, что на консолях следующего поколения Hitman 3 игра работает в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду с поддержкой HDR.

В PS Store игра стоит 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине EGS - 849 гривен.

Hitman 3 - трейлер

Напомним, что головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Даты релиза и платформ пока нет. Известно, что IO Interactive выступят издателями и разработчиками игры: студия уже запустила тизер-сайт проекта и объявила о наборе сотрудников, которые займутся разработкой Project 007.