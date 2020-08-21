"Возраст" культового планшета Apple iPad в этом году перешагнул отметку в 10 лет.
Первый миллион устройств был реализован спустя месяц после официального запуска продаж. Айпад стал одним из самых успешных продуктов корпорации Apple.
Днем рождения Айпада считается 27.01.10, но презентован он был раньше – в апреле 2010 года. А идея создать планшетный персональный компьютер обсуждалась купертиновцами еще в 1987 году. Инженерам Apple пришлось испробовать десятки концепций, прежде чем удачное решение было представлено миру.
"Рождение легенды": первый iPad
iPad 2010 года сейчас вряд ли сможет удивить своими свойствами. А на момент выхода, планшет с єкраном диагональю 9,7" и и аккумулятором 6667 мАч был одним из самых производительных решений.
Чтобы узнать, насколько представленный в 2019 году Apple iPad 32 Гб отличается от разработки 2010 года, достаточно сравнить их по таким параметрам:
- внешний вид,
- объем аккумулятора,
- наличие камеры,
- ЦПУ,
- размеры и вес.
iPad 2
Уже в 2011 был представлен iPad 2 с увеличенным объемом памяти, новым процессором, встроенной камерой для видеосвязи и еще большим аккумулятором, а внешне планшет уменьшился и стал более аккуратным.
The new iPadВ третьей линейке планшетов от Apple появились:
- специфическое наименования (словесное название);
- поддержка голосовых команд;
- улучшенное качество встроенной камеры и дисплея;
- сборка с 64 Гб памяти.
iPad with Retina display
Гаджет можно назвать культовым именно благодаря необычному дисплею, который ранее не использовался при производстве планшетов, а также среди особенностей планшета стоит выделить:
- появление USB-коннектора Lightning улучшенного качества;
- наличие в линейке сборок, совместимых с разными диапазонами LTE;
- повышенные показатели энергоэффективности и производительности процессора.
iPad 5
После выхода iPad 4 корпорация Apple решила взять паузу в выпуске Айпадов из базовой линейки. Поэтому следующее поколение было представлено только в 2017 году.
Айпад 5 – это гаджет на базе быстрого ЦПУ Apple A9 с двумя камерами. Разрешение дисплея 2048x1536 точек. Объем памяти – 32 Гб либо 128 Гб.
Представленный в 2017 году гаджет используется до сих пор.
iPad 2018
Это шестое поколение планшетов в базовой линейке (без учета устройств из других серий). Он работает на базе Apple A10 Fusion. Может использоваться в тандеме с Apple Pencil. Подключается без проводов к интернету и функционирует до 10 часов без подзарядки.
iPad 2019
В 2019 году гаджет, который оснастили несколько увеличенным экрану и возможностью подсоединения внешнего устройства ввода через специальный коннектор. Как и предшественник, совместим с с Apple Pencil.
Другие линейкиПомимо семи поколений Apple iPad (базовая серия), за 10 лет было создано множество планшетных ПК из других линеек. Среди них устройства с приставками Про, Мини и Эйр. Разница между ними обусловлена функциями, габаритами и визуальными особенностями.