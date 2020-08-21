Apple iPad / GettyImages

Первый миллион устройств был реализован спустя месяц после официального запуска продаж. Айпад стал одним из самых успешных продуктов корпорации Apple.

Днем рождения Айпада считается 27.01.10, но презентован он был раньше – в апреле 2010 года. А идея создать планшетный персональный компьютер обсуждалась купертиновцами еще в 1987 году. Инженерам Apple пришлось испробовать десятки концепций, прежде чем удачное решение было представлено миру.

"Рождение легенды": первый iPad

iPad 2010 года сейчас вряд ли сможет удивить своими свойствами. А на момент выхода, планшет с єкраном диагональю 9,7" и и аккумулятором 6667 мАч был одним из самых производительных решений.

Чтобы узнать, насколько представленный в 2019 году Apple iPad 32 Гб отличается от разработки 2010 года, достаточно сравнить их по таким параметрам:

внешний вид,

объем аккумулятора,

наличие камеры,

ЦПУ,

размеры и вес.

iPad 2

Уже в 2011 был представлен iPad 2 с увеличенным объемом памяти, новым процессором, встроенной камерой для видеосвязи и еще большим аккумулятором, а внешне планшет уменьшился и стал более аккуратным.

The new iPadВ третьей линейке планшетов от Apple появились:

специфическое наименования (словесное название);

поддержка голосовых команд;

улучшенное качество встроенной камеры и дисплея;

сборка с 64 Гб памяти.

iPad with Retina display

Гаджет можно назвать культовым именно благодаря необычному дисплею, который ранее не использовался при производстве планшетов, а также среди особенностей планшета стоит выделить:

появление USB-коннектора Lightning улучшенного качества;

наличие в линейке сборок, совместимых с разными диапазонами LTE;

повышенные показатели энергоэффективности и производительности процессора.

iPad 5

После выхода iPad 4 корпорация Apple решила взять паузу в выпуске Айпадов из базовой линейки. Поэтому следующее поколение было представлено только в 2017 году.

Айпад 5 – это гаджет на базе быстрого ЦПУ Apple A9 с двумя камерами. Разрешение дисплея 2048x1536 точек. Объем памяти – 32 Гб либо 128 Гб.

Представленный в 2017 году гаджет используется до сих пор.

iPad 2018

Это шестое поколение планшетов в базовой линейке (без учета устройств из других серий). Он работает на базе Apple A10 Fusion. Может использоваться в тандеме с Apple Pencil. Подключается без проводов к интернету и функционирует до 10 часов без подзарядки.

iPad 2019

В 2019 году гаджет, который оснастили несколько увеличенным экрану и возможностью подсоединения внешнего устройства ввода через специальный коннектор. Как и предшественник, совместим с с Apple Pencil.

Другие линейкиПомимо семи поколений Apple iPad (базовая серия), за 10 лет было создано множество планшетных ПК из других линеек. Среди них устройства с приставками Про, Мини и Эйр. Разница между ними обусловлена функциями, габаритами и визуальными особенностями.