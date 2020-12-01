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Геймеру пришлось перепродать PS5 после того, как его жена узнала, что это не очиститель воздуха

1 декабря 2020, 15:14

"Я чувствовал его боль", – поведал свежеиспеченный обладатель консоли.

PS5
PS5 / Sony

Весьма потешная и в то же время драматичная история произошла на Тайване – местный резидент по имени Джин Ву захотел приобрести консоль нового поколения PS5 от Sony и долго искал подходящее предложение.

Со временем ему таки удалось найти объявление, причем по подозрительно низкой ценой. В результате он позвонил по телефону – на звонок ответила женщина, которая не была похожа на человека, увлекающегося видеоиграм. По ее словам, консоль принадлежит супругу, а она просто хочет побыстрее продать гаджет.

В итоге была назначена дата встречи, и когда наш герой приехал на неё, то продавать консоль пришла не женщина, а мужчина средних лет. Ву сразу заподозрил неладное: желая узнать больше, он спросил человека, где он купил PS5, на что тот ответил: "PCHome" (веб-сайт электронной коммерции).

"Тогда вы очень хорошо умеете находить выгодные сделки. Вы заказывали две консоли? Иначе зачем вам её продавать?" – спросил Ву мужчину. После минутного молчания мужчина ответил: "Моя жена хочет, чтобы я её продал".

В этот момент разговора Ву увидел горький взгляд в глазах мужчины и понял суровую правду о том, что жена последнего не одобряла покупку. Наконец, продавец сказал: "Оказывается, женщины могут отличить PS5 от очистителя воздуха".

Слева – PS5, справа – очиститель воздуха

Данная история стала моментально вирусной и начала сопровождаться с популярным корейским мемом Plash Speed, который высмеивает стереотип о том, что женщины не следят за новейшими игровыми консолями и выступают против того, чтобы они воспринимались исключительно как домохозяйки.

Напомним, что продажи PS5 в Украине стартовали на прошлой неделе. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит новогодняя распродажа со скидками до 85%, которая продлится до 23 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Sony PlayStation PlayStation 4 PlayStation 5
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