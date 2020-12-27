Гусям в The Witcher 3 подарили шапочки Санты – состоялся релиз праздничного мода

Кадр из The Witcher 3: Wild Hunt / CD Projekt RED

Всеми любимая ролевая игра Ведьмак 3: Дикая Охота продолжает обрастать странными и забавными модами. В этот раз моддер под ником Valennia создал мод "Christmas Geese", который добавил всем гусям в игре шапочки Санты.

Гуси стали выглядеть празднично и мило, люди в комментариях к моду поддержали идею. На момент публикации материала на него обратили внимание более 2 тыс. игроков, 181 из которых установили модификацию.

Отметим, что в преддверии наступающего Нового года и Рождества тематические мероприятия проходят на разных площадках. В королевской битве Fortnite стартовало зимнее событие "Снегопад", создатели Fall Guys дарят костюм Деда Мороза, а сервис для видеоконференций Zoom отменяет установленный лимит встреч для бесплатных аккаунтов на несколько предстоящих праздников.

Автор мода надеется, что благодаря его разработке геймеры смогут погрузиться в атмосферу Нового года и отпраздновать это событие. А часто ли вы пользуетесь модами, которые по сути не несут практической пользы, но могут украсить игровой процесс?

Напомним, что релиз Ведьмак 3: Дикая Охота состоялся 18-го мая 2015 года. Проект принес небывалую славу польской студии CD Projekt Red – по состоянию на декабрь 2020 года игра продалась тиражом свыше 28 млн. копий.

Многие поклонники считают, что следующая игра может быть сосредоточена на Цири – одного из ключевых персонажей сюжетной линии Ведьмака 3 и главный мотив для Геральта идти дальше. Что примечательно, Даг Кокл, подаривший голос Белому Волку, также согласился с тем, что Цири должна стать новой героиней Ведьмака 4, хотя сам он пока ничего не знает об этом.

Предположительно, релиз новой части "Ведьмака" состоится в 2025.