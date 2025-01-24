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"Элиты заставят Путина заморозить войну": Кулик назвал рычаги давления Трампа на РФ

Алёна Воронина
24 января 2025, 15:46
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Трамп может уменьшить цену на нефть и другие энергоресурсы, но вопрос в том, насколько долго он сможет удерживать низкие цены.
'Элиты заставят Путина заморозить войну': Кулик назвал рычаги давления Трампа на РФ
Кулик назвал рычаги давления Трампа на РФ/ коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Основные тезисы Кулика:

  • Инструменты влияния Трампа на Россию - прежде всего нефть и обвал цен на энергоресурсы
  • Однако остается вопрос, насколько долго Трамп сможет удерживать низкие цены

Инструментами влияния президента США Дональда Трампа на страну-агрессора Россию является прежде всего уменьшение цены на нефть и другие энергоресурсы. Однако для этого Трамп нуждается в поддержке Саудовской Аравии, а также решение вопроса Венесуэлы и других стран-участников ОПЕК (The Organization of the Petroleum Exporting Countries, Организация стран - экспортеров нефти - картель, созданный нефтедобывающими государствами для стабилизации цен на нефть - ред.)

Также остается вопрос, насколько долго Трамп сможет удерживать низкие цены, потому что это не только "бурить", но и "договариваться". Об этом сказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в интервью Главреду.

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"Месяц цены на уровне 40 долларов за баррель может нанести России весомый удар, но этого недостаточно для разрушения их военно-промышленного комплекса или коллапсировать экономическое наполнение ведения войны. Если цены будут удерживаться на низком уровне в течение полугода, это может стать серьезной проблемой для России. Если Россия увидит, что цены могут упасть даже до 20 долларов, тогда, возможно, часть элит найдет аргументы для давления на Путина, чтобы заставить его пойти на заморозку конфликта", - отметил Кулик.

В то же время он отметил, что замораживание войны может быть не выгодным Украине, ведь оно будет предусматривать пакет обязательств, которые, вероятно, будут больше для украинской стороны.

"Но выгодна ли нам такая заморозка, и какие мы будем нести обязательства в ее рамках? Существует иллюзия, что заморозка - это просто остановка на линии разделения, после чего, через некоторое время, можно вернуться к этому вопросу. Вернуться либо к войне, либо к переговорам. Но это не так. Заморозка предполагает пакет обязательств, которые, вероятно, будут больше для украинской стороны, и это надо учитывать. Причем эти компромиссы будут достаточно болезненными для украинской власти", - сказал Кулик.

Он добавил, что следовало бы готовить украинское общество к переговорам.

"Поэтому я бы готовил общество к переговорному процессу. Не избегал бы этого, не формировал бы только завышенные требования к рамкам переговоров, но и работал бы над подготовкой общества, находил бы точки компромисса внутри самого общества. Консенсус должен быть общим", - подытожил он.

Может ли Трамп помочь остановить войну в Украине - последние новости

Как отмечал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" в интервью Главреду, "у РФ серьезные проблемы" - позиция России изменится, если подключится Трамп. Валерий Клочок объяснил, какие шаги в отношении Украины может предпринять Трамп в ближайшее время и как он может повлиять на страну-агрессора Россию.

Также сообщалось, что Трамп сделал заявление о завершении войны в Украине. Трамп призвал Саудовскую Аравию и ОПЕК снизить цены на нефть для завершения войны в Украине.

Напомним, Трамп раскритиковал Зеленского из-за войны в Украине. Президент США заявил, что Зеленский не должен был допускать войну с Россией.

Также Трамп сделал громкое заявление - США введут самые сильные санкции, если РФ не завершит войну. Трамп призывает Путина заключить мирное соглашение и предупреждает, что в противном случае России придется столкнуться с большим экономическим давлением.

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Кто такой Виталий Кулик?

Виталий Кулик (22 сентября 1976 г., Киев) - украинский политический эксперт, бывший главный консультант Национального института проблем международной безопасности при СНБО. С 1998 года и по сегодня - директор Центра исследований проблем гражданского общества.

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