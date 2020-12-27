Instagram поделился деталями о работе алгоритма рекомендаций: что необходимо знать

Instagram / TechCrunch

Всем известно, что социальные сети предлагают контент на основе рекомендаций. Не исключение и Instagram – он показывает персонализированные публикации, которые зависят от ваших лайков, репостов, просмотров и так далее.

Как устроена система ранжирования контента в ленте (Home Feed Ranking System Instagram), рассказал разработчик Амог Махапатра.

У Instagram есть две ленты новостей: обычная, построенная из контента подписок, и умная, которая на основе алгоритмов и ряда факторов подбирает интересные публикации. Умная лента основывается на контенте сохранённых картинок и репостов: чем больше лайкаете постов про машину, тем больше вам их показывают.

Рассмотрим факторы отбора для алгоритма в обеих лентах:

вовлеченность – количество лайков и комментариев;

релевантность – вы ставите лайк котикам – вам предлагают котиков;

свежесть – чем новее, тем лучше;

динамика – аккаунты с ростом подписчиков всегда будут ранжироваться выше;

качество – высокое качество картинок и видео, отсутствие жалоб и оригинальность контента.

Также вы наверняка могли заметить, что при подписке на нового пользователя его контент вы увидите первым, нежели тех, на кого подписаны давно. Такую функцию можно назвать преимуществом первого контакта.

Однако если вы только присоединились к Instagram, лента покажет самый популярный контент в социальной сети, а уже после начнёт работать система Home Feed Ranking System.

Как попасть в рекомендации Instagram / Unsplash

Напомним, что ранее в Instagram появились исчезающие сообщения – теперь можно общаться в специальном режиме, покидая который вся переписка исчезает. Чтобы этот режим заработал, необходимо провести снизу вверх на экране переписки в Instagram. Интерфейс текстового поля в результате станет пунктирным, а все отправленные сообщения начнут исчезать при закрытии чата.

К слову, сделать скриншот диалога незаметно в этом режиме не получится – пользователь будет предупреждён, если его собеседник решит сделать снимок экрана.