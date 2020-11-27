Как вам такой ведьмак? Художник представил, как мог бы выглядеть Мадс Миккельсен в образе Геральта

Мадс Миккельсен в образе Геральта / Wonki Cho

Профессиональный художник Wonki Cho создал свою версию Геральта из Ривии. В его варианте внешность ведьмака списана с Мадса Миккельсена, которого некоторые фанаты приключений Геральта считают идеальным попаданием в образ.

Помнится, во времена оные, когда только-только анонсировали сам факт того, что Netflix берётся за экранизацию "Ведьмака" – возникли предложения-належды на тему того, кто был бы наиболее удачным кастом на роль Геральта из Ривии.

Одним из особо желанных кандидатов был, как раз таки, Миккельсен (все помнят сколь эффектно он выглядит в роли Клиффа из Death Stranding). Однако, случился Генри Кавилл. Но энтузиастов такие вещи обычно не останавливают.

Для создания модели художник использовал 3DS Max, ZBrush, Substance Painter, Marvelous Designer и V-Ray.

Первый сезон сериала "Ведьмак" вышел 20 декабря 2019 года. Он состоит из восьми эпизодов длительностью от 48 до 67 минут. В настоящий момент Netflix занимается производством второго сезона, релиз которого запланирован на 2021 год.

После этого планируется 3 и 4 сезоны Ведьмака – с небольшим перерывом. В разработке также находится приквел основного сериала – Ведьмак: Истоки крови, сюжет которого расскажет о Сопряжении сфер, в результате которого в мире появились монстры и охотники на них.

Ранее на Netflix появился первый фильм с украинской озвучкой.