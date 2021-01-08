Такого Hitman вы ещё не видели – разработчики провели презентацию игры для шлема PlayStation VR

Разработчики Hitman III показали геймплея из VR-режима / IO Interactive

Январь 2021-го уже вовсю развернулся за нашими окнами, а это значит, что студии IO Interactive, наметившей релиз Hitman III на 20-ое января, настало время переходить от трейлеров к более вещественным демонстрациям.

Вслед за презентацией геймплейных особенностей новой части про наёмного убийцу, студия IO Interactive показала, как будет работать версия игры для шлема виртуальной реальности PlayStation VR.

В частности, теперь Агент 47 может читать газеты, отвлекать противников лёгким ударом по плечу и держать трупы над пропастью. Вдобавок многие привычные умения вроде закрытия дверей или перетаскивания тел реализованы иначе – VR выведет это погружение на принципиально новый уровень.

Еще сильнее подкупает возможность перепройти миссии из двух предыдущих частей серии – остров Хоккайдо, курорт Сапиенца, заезды в Майами, подиум в Париже и остальные локации из Hitman и Hitman II можно будет вновь посетить, но уже в виртуальной реальности.

Стоит отметить, что с каждой копией Hitman III для консоли нового поколения PS5 будет идти цифровая версия для PS4 – такой шаг как раз таки был сделан в угоду VR-режиму, который доступен в игре только для PS4. На новой PlayStation он работает в режиме обратной совместимости.

Hitman 3 - геймплей из VR-режима

Напомним, что головной офис IO Interactive сейчас занимается проектом про Джеймса Бонда, главного персонажа романов британского писателя Яна Флеминга о вымышленном агенте MI6. Игра расскажет оригинальную историю становления "агента с двумя нулями" и окажется своего рода ориджином всем известного Джеймса Бонда, когда у него еще не было кодового имени.

Даты релиза и платформ пока нет. Известно, что IO Interactive выступят издателями и разработчиками игры: студия уже запустила тизер-сайт проекта и объявила о наборе сотрудников, которые займутся разработкой Project 007.