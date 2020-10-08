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Много игр: Microsoft отчиталась о рекордном годе для Xbox Game Studios

8 октября 2020, 02:49

Издатель выпустил рекордное количество собственных игр и добился других важных результатов.

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Команда Xbox объявила о новом пройденном этапе, символизирующем рекордное количество контента и игр, выпущенное Xbox Game Studios в этом году.

Руководитель отдела маркетинга Xbox Аарон Гринберг опубликовал большой пост, в котором он подробно рассказал о достижениях компании, а мы дублируем статистику в новостном формате.

"Я поражен тем, с какой поразительной преданностью своему делу трудятся талантливые творческие команды Xbox Game Studios. Благодаря им мы смогли выпустить рекордное количество игр в текущем году. Кроме того, многие из наших игр получили признание критиков и стали очень популярны среди фанатов", — отметил Аарон.

  • 15 запущенных игр от Xbox Game Studios (10 из которых – новые серии);
  • 1.66 миллиарда часов, проведённых фанатами в играх компании, что является самым большим показателем за все время существования Xbox Game Studios;
  • Microsoft Flight Simulator — самая продолжительная в плане запуска игра от Microsoft, получила 92 очка на Metacritic, что сделало ее самой высоко оцененной игрой для ПК в нынешнем году;
  • Игра Ori and the Will of the Wisps стала самой высококлассной игрой Xbox, получив средний балл 90/10;
  • Новая игра от компании Obsidianпод названием Grounded в рекордные сроки привлекла более миллиона игроков, а игра Sea of Thievesпреодолела отметку в 15 миллионов игроков.
  • Игра Wasteland 3не только заработала признание фанатов и награду "Лучшая ролевая игра gamescom", но и получила средний балл 86 на сайте Metacritic.

На Xbox Games Showcase в июле компания объявила о выходе пяти новых игр от компании Xbox Game Studios.

Отдельно Аарон отметил вклад игроков, так как команда Xbox видит внушительную игровую статистику, которая показывает достижения сообщества:

  • Игроки Microsoft Flight Simulator успели выполнить более 26 миллионов полетов и преодолеть более миллиарда миль. Это в среднем в пятнадцать раз больше, чем ежедневно совершали реальные летчики за весь 2019 год. Количества миль хватит, чтобы облететь всю Землю более 40 000 раз.
  • Любители кооперативной игры однозначно выбирали Minecraft Dungeons: за последние два месяца в игре прошли более 6,9 миллионов многопользовательских сеансов, и почти две трети (4,4 миллиона) из них пришлись на кооперативный режим.
  • Более 500 миллионов жуков было раздавлено в Grounded, но в мире их обитает более 10 квинтильонов насекомых, так что игроки истребили только 0.000000000005% от их числа.

Год выдался грандиозным и станет только лучше, обещают в Microsoft. Компания готовит самую большую за все четыре поколения линейку игр — тысячи приключений будут доступны игрокам в ближайшие праздники. Подробнее о характеристиках консоли следующего поколения Xbox Series X вы можете прочитать здесь.

Microsoft Xbox Xbox Series X
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