Популярный гоночный симулятор от EA возвращается на консоли и ПК спустя 10 лет

Need for Speed Hot Pursuit

Electronic Arts официально анонсировала обновленную версию знаменитой аркадной гонки Need for Speed Hot Pursuit, которой в этом году исполнилось 10 лет.

Игра была тепло принята критиками и игроками, а её средний балл составил внушительные 86/100. Некоторые издания даже вручили проекту награду "Лучший гоночный симулятор" на момент её выхода.

Ремастер предложит обновлённые HD-текстуры, современные эффекты, улучшенное освещение и тени, а также функцию кроссплатформенного мультиплеера. Также в игру добавят все ранее вышедшие для нее дополнения.

Обновленная версия Hot Pursuit выйдет на PS4, Xbox One и на PC 6 ноября. Версию для Nintendo Switch издадут чуть позже — 13 ноября.

Минимальные требования:

ОС: Windows 10 64-бит

Процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i3 2120

RAM: 8 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon HD5750 или Nvidia GeForce GTS 450

DirectX: 11

Место на диске: 45 ГБ

Рекомендованные требования:

ОС: Windows 10 64-бит

Процессор: AMD FX-8350 или Intel Core i5 350K

RAM: 8 ГБ

Видеокарта: AMD Radeon R9 270x или Nvidia GeForce GTX 660

DirectX: 11

Место на диске: 45 ГБ

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