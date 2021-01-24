Появились новые доказательства существования ремейка игры Кодзимы Metal Gear Solid

Metal Gear Solid получит полный ремейк / Konami

Есть велика вероятность того, что поклонники популярной серии шпионских боевиков Metal Gear Solid, созданной вездесущим Хидео Кодзимой, находятся на пороге крутых новостей,

На днях актёр Дэвид Хейтер, хорошо известный игрокам по роли Солида Снейка, поделился в твиттере фотографией видеозвонка почти со всеми актёрами первой части MGS, добавив, что они собрались, дабы "потрясти наш мир".

Неудивительно, что главной теорией, которая тут же родилась, была теория, связанная с возвращением культовой франшизы в том или ином виде. В приложенном к своему твиту изображении, мистер Хейтер оставил подпись: "Детали будут скоро". К сожалению, на этом подробности исчерпываются, и нам остаётся только гадать, что скрывается за всем этим.

Может быть, речь идёт о съёмках фильма по Metal Gear Solid, или мультфильма, коль уж тут у нас актёры оригинальной озвучки, но мы будем надеяться, что это всё же имеет видеоигровую подоплёку. В частности, ремейк оригинального Metal Gear Solid, слухи о котором давно гуляют по сети – в ноябре 2019 один из инсайдеров утверждал, что ремейк игры Кодзимы действительно находится в разработке, а трудится над ним лично проектировщик PS5 Марк Церни.

Напомним, что в 2015 году, после финальной "кодзимовской" части Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, Хидео ушел из Konami с громким скандалом. Позже геймдизайнер основал студию Kojima Productions и выпустил, пожалуй, самый странный и самый смелый ААА-тайтл последних лет Death Stranding. Как результат, проект отлично показал себя в продажах, тогда как Кодзима уже приступил к созданию новой, пока что неанонсированной игрой.

Трейлер MGS V

Ранее в Сети появились слухи, что ремейк четвёртой части сейчас переживает "частичную перезагрузк"" и будет перенесён на 2023 год — из-за разногласий между Capcom и M-Two (которые должны были делать ремейк) главенство над проектом передали Division 1.

Разногласия возникли на почве того, что первоначальная студия делала ремейк "слишком близким к оригинальной игре", а Capcom хочет, чтобы он лишь черпал вдохновение из Resident Evil 4 , а упор делал на новые элементы и геймплейные функции (как это уже было сделано с ремейками RE 2 и 3). M-Two не нравились перезапуски 2 и 3 части, поэтому они хотели только "освежить" оригинальную игру.

Теперь над игрой главенствует Division 1, и из-за грядущих больших изменений в уже начатой работе предполагаемая дата выхода Resident Evil 4 Remake сместилась на 2023 год.