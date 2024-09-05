Предательница Наташа Королева выдворила невестку-стриптизершу на работу - детали

Не так давно сын путинистов Наташи Королевой и Сергея Глушко - Архип женился на бывшей стриптизерше Мелиссе, но девушке уже пришлось заняться работой.
В своих соцсетях Мелисса сообщила, что нашла новое место работы, она уже некоторое время развивается в сфере красоты, делая макияжи и укладки. Оказалось, девушка работает не в элитном месте, а в обычном торговом центре.
Подписчики Мелиссы удивлены, что богатенькая свекровь-путинистка не помогает молодоженам финансово и написали много комментариев с критикой.
"А что, свекровь только свадьбу оплатила, а потом спустила с небес на землю?";
"Родители, видимо, сказали деткам, что больше не будут спонсировать";
"Молодец Мелисса, что не села на шею свекровки", - написали в сети.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
Наташа Королева - последние новости по теме
Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.
А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.
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