УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Техно

Предательница Наташа Королева выдворила невестку-стриптизершу на работу - детали

Элина Чигис
5 сентября 2024, 10:18
461
Невестка предательницы Наташи Королевой вернулась к рабочим будням.
Наташа Королева, Архип Глушко, Мелисс Фокс, Сергей Глушко
Невестка Королевой рассказала, чем занимается / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Не так давно сын путинистов Наташи Королевой и Сергея Глушко - Архип женился на бывшей стриптизерше Мелиссе, но девушке уже пришлось заняться работой.

В своих соцсетях Мелисса сообщила, что нашла новое место работы, она уже некоторое время развивается в сфере красоты, делая макияжи и укладки. Оказалось, девушка работает не в элитном месте, а в обычном торговом центре.

видео дня

Подписчики Мелиссы удивлены, что богатенькая свекровь-путинистка не помогает молодоженам финансово и написали много комментариев с критикой.

"А что, свекровь только свадьбу оплатила, а потом спустила с небес на землю?";

"Родители, видимо, сказали деткам, что больше не будут спонсировать";

"Молодец Мелисса, что не села на шею свекровки", - написали в сети.

Мелисса Фокс работает в торговом центре
Мелисса Фокс работает в торговом центре / фото: скрин instagram.com/melissa_foxs_/

Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей обьявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наташа Королева Сергей Глушко Тарзан новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Путин сделал заявление о готовности к переговорам с Украиной

Путин сделал заявление о готовности к переговорам с Украиной

11:43 Мир
Почти 80 целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - что удалось сбить силам ПВО

Почти 80 целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - что удалось сбить силам ПВО

11:01 Украина
Приедет за оружием: Зеленский планирует неожиданно появиться на заседание "Рамштайн"

Приедет за оружием: Зеленский планирует неожиданно появиться на заседание "Рамштайн"

10:40 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Будет штормовой ветер: какие области будут заливать грозовые дожди 10561

Будет штормовой ветер: какие области будут заливать грозовые дожди

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября 7343

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября

Слишком много тел : военный раскрыл подробности удара по институту в Полтаве 6261

"Слишком много тел": военный раскрыл подробности удара по институту в Полтаве

Зачем при жарке лук посыпают сахарной пудрой - хитрость, которую используют единицы 6216

Зачем при жарке лук посыпают сахарной пудрой - хитрость, которую используют единицы

Последние новости

12:09

Налет в унитазе исчезнет за ночь: как приготовить средство

12:08

Оккупанты положили глаз на Днепропетровскую область: ВСУ ждет решающая битва

11:56

"Результаты классные": ВСУ мощно ударили по полигону вблизи Бердянска - есть "200-е"

11:51

Лавировать не получается: Путин признался в плачевной ситуации на Курщине

11:43

Путин сделал заявление о готовности к переговорам с УкраинойВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

11:34

"Неожиданно": Ольга Харлан выходит замуж

11:32

"Плотно запаковывают Крым": РФ в панике строит загадочную конструкцию на мосту

11:28

Как выглядит дочь Меладзе и Джанабаевой: подросла

11:24

Комната станет сиять: как собственноручно сделать стильную подсветку на стене

Реклама
11:01

Почти 80 целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - что удалось сбить силам ПВО

10:49

Как избавиться от мышей: названы самые эффективные способы

10:43

Красиво развела: путинистка Шукшина отобрала у матери наследство

10:40

Приедет за оружием: Зеленский планирует неожиданно появиться на заседание "Рамштайн"

10:38

Ударили морскими дронами: Братчук рассказал новые детали атаки на порт Новороссийска

10:18

Предательница Наташа Королева выдворила невестку-стриптизершу на работу - детали

10:05

Уничтожить потенциал РФ можно за четыре месяца: как США могут изменить ход войны

09:49

Света станет больше: Харченко рассказал, когда отменят графики отключений по УкраинеВидео

09:28

"Что это летит": Максим Галкин ошарашил поклонников новостями

09:26

Россия атаковала Киев дронами: ПВО отработали все цели, но в столице "коллапс"

09:00

Чем закончится битва за Покровск и что грозит Днепропетровщине: интервью с Жироховым

Реклама
08:56

Можно ли есть сало со шкуркой - развеиваем все мифы

08:42

"Была чрезвычайная служба": Анастасия Приходько пошла под венец во второй раз

08:38

МВФ требует от Украины ослабить гривню и повысить налоги – Bloomberg

08:34

ВСУ восстановили утраченные позиции в Донецкой области: где враг нанес ответный удар

08:10

В осень мы входим гораздо лучше, чем могли бымнение

07:19

Свет будет 12 часов в сутки: назван лучший и худший сценарий отключения света зимой

06:48

В Киеве прогремели взрывы: в столице сбивают вражеские "Шахеды"

06:10

Иранские баллистические ракеты Dezful: что надо знатьмнение

05:52

Гороскоп на завтра 6 сентября: Весов будут раздражать, Близнецам - счастливая ночь

05:07

Путин потерял шанс: прорыв ВСУ в Курской области вскрыл большую проблему РФ

03:45

Жданов назвал главную опасность для ВСУ в Курской области

03:00

Страшный пожар в Чернобыльской зоне: эколог о состоянии радиационного фона

02:04

Картофель будет свежим на 3 месяца дольше: что нужно сделать сразу после покупки

01:35

"Это кардинально изменит войну": Жданов назвал способ перехватить инициативу на фронте

01:27

Украинский артист рассказал, как российская ракета во Львове взорвалась рядом с ним

01:04

Как зовут детей Путина и как они живут: в РФ случился грандиозный слив о жизни диктатора

00:51

Будет сиять, как новый: 3 дешевых средства для легкой очистки термосаВидео

04 сентября, среда
23:32

Россия подняла в воздух 2 самолета Ту-22: украинцев предупредили о ракетной угрозе

23:12

"Это главная проблема": Туск рассказал, почему Польша не сбивает ракеты РФ

22:49

Цены без остановки растут: в Украине не утихает ажиотаж вокруг популярного овоща

Реклама
22:22

Новый мировой порядок: Жданов озвучил неожиданный результат боев на Курщине

22:18

Норма или опасность: почему на самом деле ребенок ходит на носочкахВидео

22:15

РФ может повлиять на выборы в США: в CNN заявили о тайной российской кампании

22:05

Симоньян наказали за вмешательство в выборы: США ввели санкции против пропагандистов РФ

21:23

Мощные взрывы в двух областях: РФ ударила по Украине баллистикой - что известно

21:03

Вывезут десятки тысяч людей: на Сумщине расширили зону эвакуации

21:02

Россия могла убить премьера Ирландии: новые детали атаки РФ на Львов

20:35

Результат встречи Зеленского с фракцией: список кандидатов на замену в Кабмине

20:13

Предприятий ВПК там не было: во Львове ответили на громкий фейк РФ об ударе

19:55

Новая магнитная буря налетает на страну: чего ожидать украинцам 5-7 сентября

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять