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Время вернуться в GTA Online: Игроки впервые отправятся за пределы Лос-Сантоса

20 ноября 2020, 16:57

Rockstar представила "крупнейшее обновление" для GTA Online.

Rockstar впервые расширит мир GTA Online

Разработчики из Rockstar Games начали активное промо будущего обновления для Grand Theft Auto Online, которое впервые расширит карту мира GTA V.

15 декабря в Grand Theft Auto Online добавят новый остров для самого большого обновления The Cayo Perico Heist – это будет новая локация для режима "Ограбления", где впервые миссии можно будет пройти в одиночку.

Разработчики также изменили дизайн геймплея ограблений, так что игроки смогут пройти миссии со своим подходом.

Также в обновлении, среди прочего, появятся:

  • Новые машины и оружие;
  • Новые места для развлечений с друзьями;
  • Новые радиостанции с более чем сотней новых треков;
  • Тяжеловооруженная подводная лодка

Grand Theft Auto V – самый значимый хит Rockstar Games, проданный тиражом более чем 130 миллионов копий: мир до сих пор сходит с ума по "гтахе", которая появилась на консолях в сентябре 2013 года, – продукт зачастую возглавляет всевозможные чарты.

В 2021 году GTA Online и одиночная GTA V выйдут на PS5 и Xbox Series X. Она будет отличаться рядом технических и визуальных улучшений. Производительность тоже станет лучше. Вдобавок подписчики PlayStation Plus смогут три месяца бесплатно играть в многопользовательском режиме на PlayStation 5.

Ранее в сети появилась информация, что GTA 6 будет меньше по масштабам, чем Red Dead Redemption 2 – впрочем, это все еще будет большая игра, просто уже не столь колоссальная.

Grand Theft Auto Rockstar Games PlayStation 4 Xbox One PlayStation 5 Xbox Series S
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