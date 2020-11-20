Время вернуться в GTA Online: Игроки впервые отправятся за пределы Лос-Сантоса

Rockstar впервые расширит мир GTA Online

Разработчики из Rockstar Games начали активное промо будущего обновления для Grand Theft Auto Online, которое впервые расширит карту мира GTA V.

15 декабря в Grand Theft Auto Online добавят новый остров для самого большого обновления The Cayo Perico Heist – это будет новая локация для режима "Ограбления", где впервые миссии можно будет пройти в одиночку.

Разработчики также изменили дизайн геймплея ограблений, так что игроки смогут пройти миссии со своим подходом.

Также в обновлении, среди прочего, появятся:

Новые машины и оружие;

Новые места для развлечений с друзьями;

Новые радиостанции с более чем сотней новых треков;

Тяжеловооруженная подводная лодка

Grand Theft Auto V – самый значимый хит Rockstar Games, проданный тиражом более чем 130 миллионов копий: мир до сих пор сходит с ума по "гтахе", которая появилась на консолях в сентябре 2013 года, – продукт зачастую возглавляет всевозможные чарты.