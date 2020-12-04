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Шесть новых функций, которые добавят в Android этой зимой

4 декабря 2020, 19:14

Среди них – запуск Android Auto в Украине.

Смартфоны на Android
Смартфоны на Android / TechRadar

Компания Google объявила о шести нововведениях, которые станут доступны в фирменных сервисах компании до предстоящих новогодних праздников. Важно отметить, что обновлять Android для этого не придётся, поскольку всё это будет осуществлено на уровне приложений.

Среди них – новая вкладка Go Tab в "Google Картах", запуск Android Auto в 36 новых странах, включая Украину, а также возможность поделиться приложениями через Nearby Share. Опробовать фишки смогут пользователи мобильных устройств под управлением Android 6.0 Marshmallow и новее, а что-то появится и на iOS.

Emoji Kitchen

В фирменную клавиатуру Gboard добавят больше комбинаций для функции "Emoji Kitchen", впервые дебютировавшей в октябре. Выбрав два эмодзи, клавиатура предложит комбинацию с использованием обоих, а двойной тап на один смайлик выдаст более сотни рекомендации. Обещают, что количество возможных комбинаций превышает 14 тысяч единиц.

Nearby Share

Функция Nearby Share, позволяющая обмениваться между Android-устройствами различными файлами, научится делиться приложениями из Google Play с окружающими людьми. В разделе "Мои приложения и игры" магазина появится специальная вкладка, где можно выбрать нужные предметы и отправить их даже без подключения к интернету.

Voice Access

Сервис Voice Access для взаимодействия с системой при помощи голоса, созданный облегчить жизнь людям с ограниченными возможностями, появится на всех устройствах под управлением Android 6.0 и новее. Ранее она была доступна только на Android 11.

Go Tab

В приложении "Google Карты" появится вкладка Go Tab для быстрого построения навигации к избранным местам без необходимости вводить адрес вручную. Сервис сразу покажет информацию о пробках по пути, а также выдаст приблизительное время прибытия. Данная фишка будет доступно не только на Android, но и на iOS.

Google Play Books

В магазине Google появятся аудиокниги, озвученные с помощью голоса, который сгенерирован искусственным интеллектом и почти не отличается от голосов настоящих людей. Инструмент автоматического озвучивания будет доступен в начале следующего года, а сейчас проходит бета-тестирование.

Android Auto

Последнее нововведение оказался запуск Android Auto в 36 новых странах, включая Украину. При этом приложения и сервисы Google появятся на приборной панели совместимых автомобилей для всех, кто использует версию Android 10 или новее (для устройств под управлением Android 9 и ниже необходимо установить специальное приложение).

Ранее поисковый гигант назвал самые популярные игры и приложения для мобильных устройств на операционной системе Android.

Google Google Maps Android Google Chrome
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