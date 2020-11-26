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Silent Hill, God Of War 5, MGS от Кодзимы – стали известны вкусные подробности об эксклюзивах PS5

26 ноября 2020, 14:45

Ждем тотальное уничтожение на The Game Awards 2020.

Информатор раскрыл подробности грядущей линейки игр для PS5

В сети появились новые слухи о перезапуске Silent Hill. Предполагается, что анонс состоится уже в следующем месяце, а сама игра будет эксклюзивом консоли нового поколения PlayStation 5. Об этом сообщил автор канала "Moore's Law Is Dead", ранее публиковавший достоверные сведения на игровую тематику.

Согласно имеющимся у него данным, это произойдет 11-го декабря текущего года в ходе церемонии награждения "игрового Оскара" The Game Awards 2020. Напомним, что ранее были названы номинанты, которые поборются за звание лучших из лучших в различных номинациях.

По словам источника, новинка станет перезапуском культового франчайза, но не ремейком. Разработку проекта возглавляет Кэйитиро Тояма (Keiichirō Toyama), режиссер и сценарист оригинальной Silent Hill, при активном участии легендарного геймдизайнера Хидео Кодзимы. Текущая версия ужастика уже играбельна, а её демоверсию покажут вскоре после анонса.

Что касается новой части God of War, то разработчики припасли для поклонников полноценный трейлер игры, который будет показан в рамках The Game Awards 2020. Что примечательно, Sony хотела показать кадры игрового процесса ещё на сентябрьской презентации, но после провала Halo Infinite решила этого не делать.

И напоследок: инсайдер утверждает, что в разработке также находится ремейк игры Кодзимы Metal Gear Solid. Над ней лично трудится главный проектировщик PS5 Марк Церни. Проект должны представить уже в самое в ближайшем будущем, возможно, даже на The Game Awards в декабре, впрочем, инсайдер не берётся утверждать на 100%.

Напомним, что продажи PS5 в Украине стартовали на прошлой неделе. Однако на данный момент просто так купить устройство у ритейлеров не получится – консолей в свободной продаже банально нет.

Кроме всего прочего, невозможностью купить PlayStation 5 у официальных партнёров Sony воспользовались спекулянты – так, в частности, Интернет заполонили всевозможные предложения, в которых новую приставку продают по цене от 20 000 до 40 000 грн.

В настоящий момент в сервисе PlayStation Store проходит масштабная распродажа, приуроченная к "Чёрной Пятнице", которая продлится до 1 декабря этого года. В рамках распродажи можно приобрести разнообразные проекты по привлекательным ценам.

Sony God of War Metal Gear Solid Хидео Кодзима PlayStation 5 Silent Hill God of War: Ragnarok
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