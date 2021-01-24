Скандал вокруг Cyberpunk 2077 сделал CD Projekt кандидатом на поглощение: плюсы и минусы

Аналитическая фирма DFC Intelligence опубликовала материал о текущем положении CD Projekt / Cyberpunk 2077

К такому выводу пришли аналитики DFC Intelligence, изучившие нынешнее состояние CD Projekt RED. Релиз Cyberpunk 2077 нанёс серьёзный удар по репутации и крайне негативно сказался на стоимости акций – падение составило почти 50%.

Кроме того, в данный момент против CD Projekt подано несколько коллективных исков от лица инвесторов. По мнению аналитиков, сложившуюся ситуацию можно было избежать, если бы за основные процессы отвечал более крупный и опытный издатель.

Специалисты DFC Intelligence уверены – в перспективе Cyberpunk 2077 может стать крайне успешным проектом. Все технические недостатки вполне устранимы, а вот справиться с репутационными потерями будет куда сложнее. При этом в DFC не считают Microsoft потенциальным покупателем в связи с недавней сделкой компании с ZeniMax Media. Делать ещё одну крупную покупку после заключения договора на 7,5 миллиарда долларов – чересчур рискованно для корпорации.

Чем это может обернуться для поляков? С одной стороны, прочной финансовой стабильностью и возможностью сбросить с себя бремя издателя, полностью посвятив себя процессу разработки, с другой – невозможность в полной мере контролировать свою интеллектуальную собственность и потерю своей аутентичности, то к чему CDPR стремились с самого своего основания. В идеале, компания продолжит и дальше создать качественные продукты ААА-тайтла, однако разимо меньше по масштабам, чем Киберпанк и Ведьмак 3. Другими словами, на смену долгим разработкам и массивным переработкам придет более структурированный подход, который заключается в выпуске не настолько масштабных и по-прежнему качественных игр, но уже почаще.

Скандал вокруг Cyberpunk 2077 разгорелся с новой силой после выхода расследования Bloomberg о процессе создания амбициозной игры. Более 20 бывших и текущих сотрудников студии CD Projekt RED рассказали, что руководство CDPR сосредоточилось на маркетинге в ущерб разработке проекта и установило нереалистичные сроки, что вынудило некоторых сотрудников работать сверхурочно задолго до выхода на финишную прямую. В ходе тестирования были выявлены многие проблемы, на исправление которых попросту не хватило времени.

По словам сотрудников, полноценная работа над игрой началась лишь в конце 2016 года (анонс игры, к слову, состоялся в 2011). У руля встал глава CDPR Адам Бадовски, потребовавший полностью переделать игровой процесс и сюжет. Некоторые ключевые сотрудники не согласились с данным решением и были вынуждены покинуть студию. Первые кадры, показанные на выставке E3 2018, произвели большое впечатление на публику. Однако, как оказалось, демо было почти полностью фейковым – многие игровые механики в тот момент попросту не работали. Месяцы, ушедшие на подготовку к выставке, могли быть потрачены на разработку проекта.

Сейчас CD Projekt Red занимается исправлением проблем Cyberpunk 2077. На днях вышел первый крупный патч, а через несколько недель за ним последует более крупное, более значительное обновление. Потом для игры будут выходить бесплатные DLC и обновления. Во второй половине годы выйдет некстген-патч для PS5 и Xbox Series.