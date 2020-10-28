Sony запускает глобальную рекламную кампанию PlayStation 5

Spider-Man: Miles Morales / Sony

Компания Sony выпустила эпический рекламный ролик в честь скорого выхода консоли нового поколения PlayStation 5, который посвящен желанию человечества исследовать всё новое и раздвигать границы возможного.

Рассказчиком в видео выступает известный рэп-исполнитель Трэвис Скотт, который ранее в этом месяце стал креативным партнером Sony.

Напомним, что в ряде стран консоль появится на прилавках 12 ноября, а мировой релиз (в том числе — в Украине) состоится на неделю позднее.

Изначальная цена на PS5 в Украине в пересчете на евро была одной из самых низких в мире, но с изменением рыночной ситуации консоль подорожала на 500 и 800 гривен соответственно. Так, теперь за преемницу PlayStation 4 с дисковым приводом придется отдать 16 799 грн, при этом версия без дисковода обойдется в 13 499 грн.