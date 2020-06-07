Не работает Telegram: в популярном мессенджере очередной серьезный сбой

Telegram - в популярном мессенджере очередной серьезный сбой / Reuters

В пятницу, 7 июн 2020 года, множество пользователей всемирной Сети еще раз столкнулись с неприятной проблемой, которую полностью можно описать фразой ‒ "Телеграм не работает"

По данным портала Downdetector, сбой очень быстро достиг пика и так же быстро пользователи получили ответ на вопрос ‒ когда заработает Telegram.

И действительно, после 15.00 по киевскому времени, в работе популярнейшего среди миллионов людей мессенджера Telegram наблюдался хоть и кратковременный, но серьезный сбой. Действительно, Телеграм завис и не грузил каналы со страницами. Кроме того, пользователи не могли отправлять сообщения (особенно в версии для персональных компьютеров).

Как сообщают некоторые пользователи, проблему помогло решить обновление мобильного приложения Telegram и его синхронизация с ПК-версией.

К слову, Telegram — бесплатный кроссплатформенный мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов.

Именно так выглядела карта сбоя Telegram 7 июня / Downdetector

Напомним, ранее в работе Telegram масштабный сбой наблюдался в ночь с субботы на воскресенье, с 6 на 7 июня 2020 года. Больше всего жалоб на работу мессенджера поступило из России. По информации аналитиков, жалобы на сбои в работе также поступают из США, Германии, Украины, Канады и других стран.