Tukoni – состоялся релиз красочной игры, созданной при поддержке Украинского культурного фонда

Tukino / Steam

На этой неделе, в сервисе цифровой дистрибуции Steam, состоялся релиз бесплатной демоверсии живописного платформера под названием Tukoni, созданного по мотивам одноименных книг украинской писательницы Оксаны Булы.

Игра, в свою очередь, стала реальностью благодаря Украинскому культурному фонду (УКФ), который выделил на разработку игры грант в размере 700 тысяч гривен. Авторами игры стали представители сразу нескольких украинских игровых студий.

Многие пользователи уже оценили игру, и она им очень понравилась. На момент публикации новости у Tukoni более 300 пользовательских рецензий в Steam, 97% из которых являются положительными. Проект хвалят за прекрасный арт дизайн, интересные головоломки и приятное музыкальное сопровождение.

Сыграть в демоверсию Tukoni можно бесплатно на официальной странице проекта в Steam. Игра доступна сразу на семи языках: украинском, английском, французском, испанском, немецком, чешском и польском.

Tukoni – это двумерный point-and-click паззл/платформер, сюжет которого повествует о приключениях книжного героя Тукони Путешественника и его друзей. При создании игры авторы вдохновлялись творениями чешской студии Amanita Designs, которая подарила миру такие проекты, как Botanicula, Samorost, Machinarium и Chuchel.

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