В Cyberpunk 2077 нашли отца MGS и Death Stranding Хидео Кодзиму: где его отыскать

Кадр из Cyberpunk 2077 / CD Projekt RED

До выхода ролевого боевика Cyberpunk 2077 остаются считанные дни, потому всё больше данных просачивается в Сеть. На сей раз появилась информация о присутствующих в игре камео, которой поделились журналисты популярного портала Game Informer.

Так, в частности, стало известно, что в Найт-Сити можно встретить самого Хидео Кодзиму, легендарного японского деятеля игровой индустрии, создавшего серию Metal Gear и прошлогодний экспериментальный экшен Death Stranding.

Персонажа с внешностью разработчика можно будет найти всего лишь спустя несколько часов сюжетной кампании. В рамках задания под названием "Ограбление" Ви и Джеки нужно пройти в свой номер отеля Konpecki Plaza: в углу в одной из кабинок сидит персонаж по имени Осима, окруженный несколькими людьми.

Киберпанковый Кодзима, к слову, предстает перед игроками в образе именитого режиссёра в мире Найт-Сити. Что примечательно, персонаж разговаривает по-японски, поэтому Ви необходимо будет позаботиться о наличии особого импланта, который переводит за него иностранную речь.

Хидео Кодзима / Cyberpunk 2077

Киберпанк 2077 можно будет купить как на консолях Xbox и Playstation, так и на ПК. В будущем игра также появится и на консолях следующего поколения – PlayStation 5 и Xbox Series X.

В PS Store игра будет стоить 1 999 гривен.

В магазине Microsoft Store - 1699 гривен;

В магазине GOG - 850 гривен;

В магазине Steam - 899 гривен;

В магазине EGS - 899 гривен.

Напомним, что вчера вечером студия CD Projekt RED наконец сняла эмбарго на публикацию онлайновых обзоров свой ролевой игры Cyberpunk 2077. Как и следовало ожидать, новое творение поляков вызвало практически всеобщий восторг – средний балл игры составил внушительные 91/100.

В целом, критики хвалят сюжет, мир и то, как устроен Найт-Сити. Правда, судя по рецензиям, в игре очень много багов. В некоторых обзорах говорят о том, что разработчикам стоило сделать перенос ещё хотя бы один раз.