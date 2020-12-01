Необычный дизайн Samsung Galaxy S21 показали во всей красе

В сети появились новые фотографии Galaxy S21

Вслед за первыми рендерами и подробностями о технических характеристиках, инсайдеры поделились новыми изображениями доселе неанонсированного флагмана Samsung Galaxy S21.

Судя по ним, смартфон выйдет в пяти расцветках: черной, белой, фиолетовой, розовой и серой. Впрочем, скорее всего, только некоторые из доступных вариантов будут продаваться в нашей стране официально.

Ожидается, что Galaxy S21 получит 6.2-дюймовую OLED-матрицу с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD+, тройную основную камеру на 12, 12 и 64 Мп, а также аккумулятор емкостью 4000 мАч. В серию также войдут Galaxy S21+ и S21 Ultra с экранами диагональю 6.7 и 6.8 дюйма соответственно.

Как отмечает источник, а зависимости от региона продаж в оснащение новинок войдёт мощный процессор Qualcomm Snapdragon 875 или фирменный чип Samsung Exynos 2100. Вдобавок, все версии получат адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.1, а также модем 5G для работы в мобильных сетях пятого поколения.

Презентация флагманских смартфонов Samsung Galaxy S21, по слухам, состоится уже в следующем месяце, 14 января. Предположительно, в этот же день компания откроет предзаказ на новинки, а в продажу они поступят 29 января.

Ранее китайская корпорация Huawei официально объявила о решении продать все активы бренда Honor, который занимается выпуском смартфонов и других гаджетов в среднебюджетном и бюджетном сегментах. Новым владельцем бренда станет консорциум Shenzhen Zhixin New Information Technology Co., состоящий из 40 компаний при поддержке китайских властей.

Как рассказали представители Huawei, данный шаг был сделан, "чтобы обеспечить выживание" в условиях огромного давления со стороны США и постоянной недоступности компонентов, необходимых для продолжения ведения мобильного бизнеса.