Фанаты "Динамо" на матче забросали поле туалетной бумагой с криками "Подотритесь!..."

Футболисты быстро убрали поле - совместно

Фанаты"Динамо" во ходе матча с "Шахтером" на НСК "Олимпийский" провели своеобразную акцию протеста. - вывесили баннер с надписью "Подотритесь своим регламентом", после чего забросали газон поля огромным количеством туалетной бумаги.

Инцидент произошел в начале второго тайма. Судье матча Юрию Можаровскому пришлось остановить на 3-4 минуты матч. Что интересно, футболисты обеих команд дружно помогали убирать с поля бумагу.

Читайте такжеCтало известно, кто может стать новым тренером "Динамо"Эта акция связана с тем, что ФФУ дисквалифицировала игрока "Шахтера" Исмаили на два матча, однако при этом позволиа ему сыграть с "Динамо".

Напомним, "Динамо" победил "Шахтер" с минимальным перевесом. Видео гола можно посмотреть здесь.