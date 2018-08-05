В штабе ООС рассказали о потерях украинских военных на Донбассе

ВСУ понесли потери на Донбассе

На Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб военнослужащий ВСУ, двое полицейских получили ранения.

В субботу, 4 августа, незаконные вооруженные формирования 33 раза открывали огонь по позициям ВСУ, один раз из тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Facebook.

"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а на отдельных направлениях из вооружения БМП. Огонь велся по защитникам Крымского, Новозвановки, Троицкого, Новолуганского, Марьинки, Авдеевки, Новотроицкого, Опытного, Чермалыка Гнутово, Лебединского, Павлополя, Водяного и Широкино. Наряду с этим, противник обстрелял наши позиции возле Широкино из 82-мм минометов", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Сети рассказали о мощном ударе ВСУ по боевикам.