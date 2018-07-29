"Завалили морги работой". В Сети рассказали о мощном ударе ВСУ по боевикам

Боевики из группировок "ЛНР" и "ДНР" в ночь с субботы на воскресенья, с 28 на 29 июля, массированно обстреливали позиции бойцов ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе.

Однако украинские военнослужащие открыли ответный огонь, в результате чего их противники понесли заметные потери. Соответствующее сообщение на собственной странице в социальной сети Facebook военный блогер и волонтер Виктория Руденко.

"Всю ночь на разных участках были ожесточенные бои. Но в основном мы работали в ответ на любой выстрел. Макаки этой ночи получили хорошо, наших ребят это, конечно, не вернет, но все равно приятно, что работников ОРДЛОвских моргов работой завалили. В горловский морг, например, поедут лапти с зашквареного "Урала"", – написала она.

Напомним, ранее волонтер рассказала, как воины ООС всыпали диверсантам боевиков, а также опубликовала фото плененного бойцами ВСУ на Донбассе террориста.